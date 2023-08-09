Про це заявили у розвідці Великої Британії. Зауважили, що танкер SIG виведений з ладу поблизу Керчинської протоки.

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Атаки спрямовані на найслабші ланки Росії в Чорному морі

У розвідці зауважили, що успішна атака на "Сіг" сталася через день після атаки на ВДК "Оленегорський горняк" і нібито через два дні після "зірваної атаки" на російські патрульні катери, коли вони, ймовірно, супроводжували вороже торгове судно "Спарта IV".

Попри те, що MT Sig і MV Sparta IV плавають під цивільним прапором, MT Sig і MV Sparta IV вже давно уклали контракти на транспортування палива та військових вантажів між Росією та Сирією,

– повідомила розвідка.

Додали, що з 28 лютого 2022 року військові кораблі агресора не можуть пройти через Босфор, через що військові сили Росії в Сирії та Середземному морі сильно залежать від Sig, Sparta IV та кількох інших "цивільних" суден.

Атаки показують, що операції USV (безпілотних надводних апаратів – 24 Канал) дедалі більше стають основним компонентом сучасної військово-морської війни і можуть бути спрямовані проти найслабших ланок морських шляхів постачання Росії,

– підкреслили у розвідці Великої Британії.

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