Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Якщо раніше ворог скептично оцінював нашу здатність завдавати йому удару, то зараз вони ставляться серйозно до такої загрози.

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Понад 70 російських кораблів знаходяться у бухті поблизу Севастополя. Решта – виходять у море, щоб обстрілювати територію України ракетами "Калібр", – мовив військовий експерт.

Ще частина кораблів знаходиться на східному узбережжі Криму у районі Керчі, де вони думали, що можуть сховатися від українських надводних дронів.

Українські надводні дрони довели свою ефективність: дивіться відео

Не виходять у море на тривалий час

Атаки українськими надводними дронами змусили росіян прикувати Чорноморський флот максимально у бухти, де, на думку ворога, він може бути захищеним.

"Вони остерігаються виходити на тривалий час у море. Додатково, намагаються маневрувати та постійно змінюють дислокацію, щоб не потрапляти у поле зору українських засобів ураження", – повідомив Олександр Мусієнко.

Він підкреслив, що ефективність наших надводних дронів з точки зору війни на морі дуже висока.

Атака на російські кораблі у Чорному морі