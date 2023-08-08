4 та 5 серпня надводні дрони атакували два російські судна у Чорному морі. Спочатку був пошкоджений великий десантний корабель "Оленегорський горняк" у Новоросійську, а наступного дня "поранення" отримав російський танкер Sig. У Пентагоні дали чітко розуміти, що це абсолютно українська справа – бити по ворожій логістиці, передає 24 Канал.

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Реакція Пентагону

Коментар від Пентагону щодо атаки безпілотників на російські кораблі виявився доволі скупим.

Так, речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райден під час брифінгу заявив, що США не буде вдаватися до обговорення українських або ймовірно українських операцій. Він підкреслив, що це виключно українська прерогатива – коментувати такі інциденти.

Водночас Райдер наголосив: головне, що цікавить Пентагон – це передусім, той факт, що Україна наразі веде боротьбу з окупантами, відстоює свій суверенітет.

І відповідно США роблять основний акцент на наданні Україні допомоги, яку вона потребує для відсічі ворогу та ведення контрнаступу. А щодо атак дронів поза лінією фронту Пентагону нема що сказати, зазначив Райдер.

Атаки на російські судна у Чорному морі