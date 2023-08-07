Про це у своєму відеоблозі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він зауважив, що ВДК "Оленегорский горняк" та танкер Sig порушили державний кордон України, тому є легальними цілями.

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Ніхто не захоче страхувати ні судна, ні вантаж

Уже є перші наслідки успішних спецоперацій СБУ й ВМС по атаці на базу у Новоросійську й судна у Керчинській протоці. Страхові компанії підняли ціни на страхування суден, які ідуть в російські порти в Азовському й Чорному морях.

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– мовив Жданов.

Також викрили чергову сіру схему росіян. Грецький танкер дрейфував у Середземному морі, а до нього підходили російські танкери, зливали нафту й Росія отримувала інші документи. У такий спосіб країна-агресорка обходила санкції буцімто це не російська нафта. Однак тепер вивезення нафти з Новоросійська обмежене.

Україна оголосила про військову загрозу в акваторії шести російських портів. Вона стосується таких портів як Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань.

"Це говорить про те, що ніхто не гарантує безпеку. Тепер жодна страхова компанія не захоче страхувати ні судна, ні вантаж. І не треба нічого загороджувати, не треба ганяти ні за ким в акваторії Чорного моря. Тепер Росія буде думати як їй зробити нафтовий коридор для того, аби вивозити її через Чорне море", – зазначив військовий експерт.

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Ювелірна робота

Жданов відзначив професіоналізм СБУ на чолі з Василем Малюком. Українська спецслужба точно знала, що найбільший танкер російського торгового флоту незавантажений, тому не сталося екологічної катастрофи.

"Танкер Sig пошкоджений у місці, де розташований машинний відділ. Воно потонуло, двигун зламався. Зараз морська вода "попрацює" над його складовими. Розливу нафти не сталося – це просто ювелірна робота", – додав військовий експерт.

Атака на "Оленегорский горняк" та Sig: коротко