Військовий оглядач Денис Попович зауважив, що танкер виконував непрості завдання, але зараз трішки втомився. Про це він розповів 24 Каналу.

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Хороша закономірність

Пошкодження танкера Sig – це симетрична відповідь на спроби Росії перекрити судноплавство в українські порти й зупинити зернові перевезення.

Якщо вони зерно, то ми нафту,

– наголосив військовий оглядач.

Подібні дрони, які влучили у танкер Sig та десантний корабель "Оленегорський горняк", були продемонстровані на одній з виставок. Дальність їхньої дії близько 800 кілометрів, фактично вони можуть діяти по всій акваторії Чорного моря. Тепер у жодному порті та точці Чорного моря росіяни не можуть почуватися у безпеці.

Атаки дронів на ворожі судна відбулися протягом двох ночей підряд. Якщо і наступної ночі теж буде якась атака за допомогою безпілотників, то вже можна говорити про системність.

"Як кажуть один випадок – випадковість, другий – збіг, а третій – закономірність", – зазначив Попович.

Які наслідки для окупантів матиме оголошення військової загрози в акваторії шести портів Росії: дивіться відео

Ефект для ворога

Російські пабліки транслюють звернення української влади буцімто всі порти Росії у Чорному морі у зоні військової небезпеки. Це автоматично підвищує вартість страхування суден, які наважаться курсувати тими водами. У такому разі пересування для перевізників стане матеріально невигідне, адже доведеться платити величезні страхові суми.

Зверніть увагу! Україна офіційно оголосила про військову загрозу в районі одразу шести Чорноморських портів Росії. Режим загрози діє від 4 серпня і є безстроковим.

Це може призупинити судноплавство з боку Росії, транспортування нафти з Чорноморських портів й перервати надходження до бюджету. До того ж попередження є сигналом для перевізників, щоб вони вжили заходів щодо того, чи варто їм заходити у ці води.

"Я думаю, що будь-який власник судна у здоровому глузді не захоче відправляти свої судна у зону підвищеної небезпеки. Виглядає, що Росія програє у зерновому шантажі. Я чув неофіційні розмови, що окупанти готові повернутися до перемовин щодо відновлення зернової угоди", – мовив військовий оглядач.

Атака на російський танкер Sig: коротко