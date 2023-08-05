Военный обозреватель Денис Попович отметил, что танкер выполнял непростые задания, но сейчас немного устал. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Хорошая закономерность

Повреждение танкера Sig – это симметричный ответ на попытки России перекрыть судоходство в украинские порты и остановить зерновые перевозки.

Если они зерно, то мы нефть,

– подчеркнул военный обозреватель.

Подобные дроны, попавшие в танкер Sig и десантный корабль "Оленегорский горняк", были продемонстрированы на одной из выставок. Дальность их действия около 800 километров, фактически они могут действовать по всей акватории Черного моря. Теперь ни в одном порту и точке Черного моря россияне не могут чувствовать себя в безопасности.

Атаки дронов на вражеские суда произошли в течение двух ночей подряд. Если и на следующую ночь тоже будет какая-то атака с помощью беспилотников, то уже можно говорить о системности.

"Как говорят один случай – случайность, второй – совпадение, а третий – закономерность", – отметил Попович.

Какие последствия для оккупантов будет иметь объявлено военной угрозой в акватории шести портов России: смотрите видео

Эффект для врага

Российские паблики транслируют обращение украинской власти будто бы все порты России в Черном море в зоне военной опасности. Это автоматически повышает стоимость страхования судов, которые решатся курсировать по этим водам. В таком случае передвижение для перевозчиков станет материально невыгодным, ведь придется платить огромные страховые суммы.

Обратите внимание! Украина официально объявила военную угрозу в районе сразу шести Черноморских портов России. Режим угрозы действует от 4 августа и бессрочен.

Это может приостановить судоходство со стороны России, транспортировку нефти из Черноморских портов и прервать поступление в бюджет. К тому же предупреждение является сигналом для перевозчиков, чтобы они приняли меры, стоит ли им заходить в эти воды.

"Я думаю, что любой владелец судна в здравом уме не захочет отправлять свои суда в зону повышенной опасности. Похоже, что Россия проигрывает в зерновом шантаже. Я слышал неофициальные разговоры, что оккупанты готовы вернуться к переговорам о возобновлении зернового соглашения", – сказал военный обозреватель.

Атака на российский танкер Sig: коротко