Военный обозреватель Денис Попович отметил, что танкер выполнял непростые задания, но сейчас немного устал. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Хорошая закономерность
Повреждение танкера Sig – это симметричный ответ на попытки России перекрыть судоходство в украинские порты и остановить зерновые перевозки.
Если они зерно, то мы нефть,
– подчеркнул военный обозреватель.
Подобные дроны, попавшие в танкер Sig и десантный корабль "Оленегорский горняк", были продемонстрированы на одной из выставок. Дальность их действия около 800 километров, фактически они могут действовать по всей акватории Черного моря. Теперь ни в одном порту и точке Черного моря россияне не могут чувствовать себя в безопасности.
Атаки дронов на вражеские суда произошли в течение двух ночей подряд. Если и на следующую ночь тоже будет какая-то атака с помощью беспилотников, то уже можно говорить о системности.
"Как говорят один случай – случайность, второй – совпадение, а третий – закономерность", – отметил Попович.
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Эффект для врага
Российские паблики транслируют обращение украинской власти будто бы все порты России в Черном море в зоне военной опасности. Это автоматически повышает стоимость страхования судов, которые решатся курсировать по этим водам. В таком случае передвижение для перевозчиков станет материально невыгодным, ведь придется платить огромные страховые суммы.
Это может приостановить судоходство со стороны России, транспортировку нефти из Черноморских портов и прервать поступление в бюджет. К тому же предупреждение является сигналом для перевозчиков, чтобы они приняли меры, стоит ли им заходить в эти воды.
"Я думаю, что любой владелец судна в здравом уме не захочет отправлять свои суда в зону повышенной опасности. Похоже, что Россия проигрывает в зерновом шантаже. Я слышал неофициальные разговоры, что оккупанты готовы вернуться к переговорам о возобновлении зернового соглашения", – сказал военный обозреватель.
Атака на российский танкер Sig: коротко
- Около полуночи местные телеграм-каналы начали сообщать, что во временно оккупированном Крыму вблизи Керченского пролива раздались взрывы.
- Ближе к 01:00 начала распространяться информация, что под атаки морской дрон попал танкер SIG. Известно, что он был спущен на воду в 2014 году. Оккупанты заявили, что судно якобы гражданское, но оно перевозило нефтепродукты.
- Пропагандисты рассказали, что в результате атаки дрона танкер получил пробоину в районе машинного отделения возле ватерлинии с правой стороны. Также из-за повреждений машинное отделение затопило, потому танкер просто не смог двигаться самостоятельно.