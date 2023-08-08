4 и 5 августа надводные дроны атаковали два российских судна в Черном море. Сначала был поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк" в Новороссийске, а на следующий день "ранения" получил российский танкер Sig. В Пентагоне дали четко понять, что это абсолютно украинское дело – бить по враждебной логистике. 24 Канал.
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Реакция Пентагона
Комментарий от Пентагона по поводу атаки беспилотников на российские корабли оказался довольно скупым.
Так, спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райден во время брифинга заявил, что США не будет прибегать к обсуждению украинских или вероятно украинских операций. Он подчеркнул, что это исключительно украинская прерогатива – комментировать подобные инциденты.
В то же время Райдер отметил: главное, что интересует Пентагон – это прежде всего тот факт, что Украина сейчас ведет борьбу с оккупантами, отстаивает свой суверенитет.
И соответственно США делают основной акцент на оказании Украине помощи, в которой она нуждается для отражения врага и ведения контрнаступления. А об атаках дронов за линией фронта Пентагону нечего сказать, сказал Райдер.
Атаки на российские суда в Черном море
- Глава СБУ Василий Малюк взял ответственность на себя за удары дронов по российским кораблям. Он подчеркнул, что российские суда находились в территориальных водах Украины, а потому являются вполне законными для поражения целями. В то же время в ВМС ВСУ заявили, что "Оленегорский горняк" был "наказан ", потому что нарушил предостережение Украины об опасности судоходства в российских портах Черного моря, изданную 20 июля.
- В ООН снова не удивили. Там отреагировали на атаку на танкер Sig призывом к обеим сторонам конфликта воздержаться от действий, приводящих к его большей эскалации.
- Между тем, в Офисе Президента напомнили, что ООН ни разу не говорили России о недопустимости эскалации, когда она атаковала украинские порты в Одессе и на Дунае.