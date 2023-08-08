Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни намагаються відбуксувати свій корабель "Оленегорський горняк" для ремонту. Він зауважив, що нині це судно бореться за живучість. За його словами, інформація про те, що ВДК міг потонути, наразі уточнюється.

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Які плани були в росіян

Представник ВМС заявив, що росіяни хотіли використати свій корабель для десантної операції. "Оленегорський горняк" мав висаджувати окупантів, зокрема, в Одеській області.

Він назвав історію з цим судном показовою. Корабель прописаний у порту Північного флоту ВМС Росії. Це – один з шести, що був заведений в акваторію Чорного моря до повномасштабного вторгнення держави-терориста в Україну.

Але цей корабель не знайшов іншої роботи крім того, щоб перевозити цивільне населення через Керч-Єнікальську протоку. А зараз він в тому стані, в якому є, і така доля очікує весь Чорноморський флот. Взагалі ми бачимо тенденцію до повторення історії, яка, як відомо, ходить по колу. Можна згадати Кримську війну та її результати для Російської імперії,

– зазначив речник українських ВМС.

Що змінилося після атаки на цей корабель

Як пояснив Плетенчук, нещодавні обстріли кримських мостів та інцидент з "Оленегорським горняком" у Новоросійську призвели до зменшення кількості російських кораблів безпосередньо у Чорному морі та зменшення ракетоносіїв, один з яких наразі перебуває у спорядженому стані в одному з місць базування. Він наголосив, що це дуже важливо, бо загарбники використовують ці морські платформи для обстрілів узбережжя України.

Крім цього збільшилась активність російської прикордонної служби в районі Керч-Єнікальської протоки. Там зараз перебувають загалом 14 бойових одиниць загарбників. Мовиться про ворожі катери та кораблі. Також окупанти збільшили кількість своїх кораблів в Азовському морі до 3 одиниць. А ще вони припинили використовувати великі десантні кораблі як пороми.

Що кажуть експерти та військові про атаку на "Оленегорський горняк"