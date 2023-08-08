Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне пытаются отбуксировать свой корабль "Оленегорский горняк" для ремонта. Он заметил, что сейчас это судно борется за живучесть. По его словам, информация, что БДК мог утонуть, сейчас уточняется.

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Какие планы были у россиян

Представитель ВМС заявил, что россияне хотели использовать корабль для десантной операции. "Оленегорский горняк" должен был высаживать оккупантов, в частности, в Одесской области.

Он назвал историю с этим судном показательной. Корабль прописан в порту Северного флота ВМС России. Это одна из шести таких единиц, которая была заведена в акваторию Черного моря до полномасштабного вторжения государства-террориста в Украину.

Но этот корабль не нашел другой работы, кроме как перевозить гражданское население через Керчь-Еникальский пролив. А сейчас он в том состоянии, в котором есть, и такая судьба ждет весь Черноморский флот. Вообще мы видим тенденцию повторения истории, которая, как известно, ходит по кругу. Можно упомянуть Крымскую войну и ее результаты для Российской империи,

– отметил представитель украинских ВМС.

Что изменилось после атаки на этот корабль

Как пояснил Плетенчук, недавние обстрелы крымских мостов и инцидент с "Оленегорским горняком" в Новороссийске привели к уменьшению количества российских кораблей непосредственно в Черном море и уменьшению ракетоносителей, один из которых находится в снаряженном состоянии в одном из мест базирования. Он подчеркнул, что это очень важно, потому что захватчики используют эти морские платформы для обстрелов побережья Украины.

Кроме того, увеличилась активность российской пограничной службы в районе Керчь-Еникальского пролива. Там сейчас находятся 14 боевых единиц захватчиков. Речь идет о вражеских катерах и кораблях. Также оккупанты увеличили количество своих кораблей в Азовском море до 3 единиц. А еще они перестали использовать большие десантные корабли в качестве паромов.

Что говорят эксперты и военные об атаке на "Оленегорский горняк"