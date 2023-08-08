Чтобы обезопасить себя в Черном море после постоянных обстрелов дронами, россияне рассредоточили свою корабельную группировку Об этом заявила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в телемарафоне, передает 24 Канал.

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Что этот шаг даст России

По словам Натальи Гуменюк, россияне "когда-то считали безопасным" для себя Черное море. Но не теперь: после атак беспилотниками приходится прятаться. Поэтому российские корабли, подхватив "небольшую панику", маневрируют в море и не скапливаются в одном месте – надеются, что так в них сложнее попасть.

В настоящее время в Черном море 10 российских кораблей, 1 в Азовском, а ракетоносители заведены в пункты базирования.

Будут ли новые обстрелы с моря

Оккупантам "нужно переснаряжение" после последней массированной атаки 5 августа. Сейчас ситуация стабильная, но нельзя терять бдительность. Россияне могут стрелять прямо из бухт, а не только выйдя в море, поэтому после объявления сигнала воздушной тревоги следует идти в укрытие.

Важно! 5 августа Россия совершила очередную массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Тревога охватила почти всю территорию Украины, а целями стали завод "Мотор-Сич" в Запорожье и Староконстантинов в Хмельницкой области.

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