Чтобы обезопасить себя в Черном море после постоянных обстрелов дронами, россияне рассредоточили свою корабельную группировку Об этом заявила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в телемарафоне, передает 24 Канал.
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Что этот шаг даст России
По словам Натальи Гуменюк, россияне "когда-то считали безопасным" для себя Черное море. Но не теперь: после атак беспилотниками приходится прятаться. Поэтому российские корабли, подхватив "небольшую панику", маневрируют в море и не скапливаются в одном месте – надеются, что так в них сложнее попасть.
В настоящее время в Черном море 10 российских кораблей, 1 в Азовском, а ракетоносители заведены в пункты базирования.
Будут ли новые обстрелы с моря
Оккупантам "нужно переснаряжение" после последней массированной атаки 5 августа. Сейчас ситуация стабильная, но нельзя терять бдительность. Россияне могут стрелять прямо из бухт, а не только выйдя в море, поэтому после объявления сигнала воздушной тревоги следует идти в укрытие.
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Главное об атаках дронами по российским кораблям
- В порту Новороссийска 4 августа от удара морским дроном наклонился большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Его забавное название и "осанка" вызвали волну мемов в сети. Люди шутили, что он "стоит ровно, но есть нюанс".
- Нефтяной танкер SIG в Керченском проливе 5 августа также стал целью дронов. Он находился под американскими санкциями и мог перевозить топливо для нужд российских окупантов. Институт изучения войны считает, что удары дронами по российским кораблям – часть более широкого плана.
- Владимир Зеленский заявил: Россия до конца войны останется без кораблей, если будет атаковать украинские порты. А Министерство обороны Украины после российской ракетной атаки 5 августа написало "в эту игру можно играть вдвоем".