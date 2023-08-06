Украинские усилия направлены на создание благоприятных условий для больших контрнаступательных операций. То есть, Украина расширяет усилия и на военно-морские цели.

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Зачем украинская сторона могла атаковать российский танкер SIG

Аналитики американского Института изучения войны вспомнили, что второй раз за два дня были атакованы российские кораблии. Так, в ночь на 5 августа под атакой оказался российский танкер SIG, который транспортирует нефтепродукты и, вероятно, перевозил топливо для нужд российских оккупантов.

Наконец танкер испытал пробоины в районе машинного отделения возле ватерлинии с правой стороны, поэтому его затопило и судно не могло самостоятельно двигаться.

Украинские войска в течение длительного времени нацеливались на Керченский мост, чтобы ухудшить материально-техническое обеспечение российских войск на юге Украины, и атака на SIG, вероятно, является частью более широкой попытки вывести из строя корабли, вовлеченные в поставку для российских военных сил, и место атаки поблизости моста может указывать, что это было частью большей попытки нарушить логистику России вдоль ключевой российской наземной линии связи,

– отметили аналитики.

Также они объясняют, что предыдущие украинские усилия по перехвату были сосредоточены преимущественно на российских военных объектах на суше. И, вероятно, сейчас украинские силы расширяют свои усилия, включив в них и военно-морские силы как составную часть этих усилий.

"Украинские официальные лица неоднократно заявляли о своей приверженности целенаправленной кампании по перехвату российских военных целей с целью ослабить российскую логистику и обороноспособность, чтобы создать благоприятные условия для будущих украинских контрследующих действий", – отметили аналитики.

Они также объяснили, что Украина продолжает создавать условия для будущих решающих операций с помощью кампании по перехвату, как это было до и во время контрследующих операций в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году.

"Однако теперь они наносят удары просто глубже в российских тыловых районах и охватывают морские объекты", – отметили в ISW.

Кратко об атаке на российские корабли