Українські зусилля спрямовані на створення сприятливих умов для більших контрнаступальних операцій. Тобто Україна розширює зусилля й на військово-морські цілі.

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Для чого українська сторона могла атакувати російський танкер SIG

Аналітики американського Інституту вивчення війни пригадали, що вдруге за два дні були атаковані російські кораблії. Так, у ніч проти 5 серпня під атакою опинився російський танкер SIG, який транспортує нафтопродукти та, ймовірно, перевозив паливо для потреб російських окупантів.

Врешті танкер зазнав пробоїни в районні машинного відділення біля ватерлінії з правого боку, тому його затопило і судно не могло самостійно рухатись.

Українські війська протягом тривалого часу націлювалися на Керченський міст, щоб погіршити матеріально-технічне забезпечення російських військ на півдні України, і атака на SIG, ймовірно, є частиною ширшої спроби вивести з ладу кораблі, залучені до постачання для російських військових сил, і місце атаки поблизу моста може вказувати, що це було частиною більшої спроби порушити логістику Росії вздовж ключової російської наземної лінії зв'язку,

– зазначили аналітики.

Також вони пояснюють, що попередні українські зусилля з перехоплення зосереджувались переважно на російських військових об'єктах на суші. Та, ймовірно, наразі українські сили розширюють свої зусилля, включивши до них і військово-морські сили як складову частину цих зусиль.

"Українські офіційні особи неодноразово заявляли про свою прихильність цілеспрямованої кампанії з перехоплення російських військових цілей з метою послабити російську логістику та обороноздатність, щоб створити сприятливі умови для майбутніх українських контрнаступних дій", – зауважили аналітики.

Вони також пояснили, що Україна продовжує створювати умови для майбутніх вирішальних операцій з допомогою кампанії з перехоплення, як це було до і під час контрнаступних операцій у Харківській та Херсонській областях у 2022 році.

"Однак тепер вони завдають ударів просто глибше в російських тилових районах і охоплюють морські об'єкти", – зазначили в ISW.

Коротко про атаку на російські кораблі