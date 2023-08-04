Десантный корабль "Оленегорский горняк" был подбит 3 августа во время ночной атаки дронами. Он наклонился в сторону, когда его буксировали, и о "сколиотической осанке" начали шутить в сети.

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Еще один российский корабль – в сети шутят о "подводном флоте" России

Мемы о корабле "Оленегорский горняк" / Соцсети

Оленегорский горняк вяленый / Карикатура Алексея Кустовского

Сергей Стерненко смеется: "Почти дотянули до берега корыто, но "почти" не считается".

Некоторые вспоминают о матросском танце "Яблочко" и иллюстрируют им теплую встречу "оленеводов" на дне. Ну что тут скажешь – в яблочко!

Другие пользователи сравнивают наклон корабля с известным танцем Майкла Джексона:

"Стоит ровно – но есть нюанс", – отмечают в сети.

Смешные фразы о печальной судьбе "горняка"

Комментарии под мемами, наверное, еще смешнее. Вот самые меткие:

Оленегорский горняк, ты что, плачешь?

Гравитационные силы просто до конца еще не изучены.

ВМС России успешно уничтожили морской дрон Оленегорским горняком.

"Оленегорский горняк" успешно перехватил дрон.

Кто живет на дне океана? Спандж Боб Сквеа Пентс!

Алене, ар ю оки?

Буряты Карибского моря?

Горный оленевод получил по рогам.

Лег поспать, не мешайте. Ночь была бессонная, дроны летали.

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Что известно о корабле

"Оленегорский горняк" – это крупный десантный российский корабль проекта 775. Он может перевозить танки и БТР, а также высаживать десант на необорудованное побережье. Такие корабли производили в Гданьске для СССР.

"Горняк" размещался в акватории Черного моря, хотя он назван в честь города Оленегорск Мурманской области. Перед вторжением Россия перекинула его из Северного флота. В 2007 году "горняка" назвали лучшим десантным кораблем Северного флота.

Ночью 3 августа "Оленегорского горняка" подбили в результате спецоперации СБУ и ВМС под Новороссийском. В ней был задействован надводный дрон. Появилось видео спецоперации, которому не обрадовались российские пропагандисты.

Россияне утверждали, что атака отражена и все корабли исправны. Пророссийские паблики загрустили, оплакивая потерю. А она значительна, если учесть то, что "Оленегорский горняк" должен был уменьшить пробки на Крымском мосту.