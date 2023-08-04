Десантный корабль "Оленегорский горняк" был подбит 3 августа во время ночной атаки дронами. Он наклонился в сторону, когда его буксировали, и о "сколиотической осанке" начали шутить в сети.
Смотрите также "Оленегорский горняк" тонет после атаки дрона: все, что известно об операции СБУ и ВМС
Еще один российский корабль – в сети шутят о "подводном флоте" России
Мемы о корабле "Оленегорский горняк" / Соцсети
Оленегорский горняк вяленый / Карикатура Алексея Кустовского
Сергей Стерненко смеется: "Почти дотянули до берега корыто, но "почти" не считается".
Некоторые вспоминают о матросском танце "Яблочко" и иллюстрируют им теплую встречу "оленеводов" на дне. Ну что тут скажешь – в яблочко!
Другие пользователи сравнивают наклон корабля с известным танцем Майкла Джексона:
"Стоит ровно – но есть нюанс", – отмечают в сети.
Смешные фразы о печальной судьбе "горняка"
Комментарии под мемами, наверное, еще смешнее. Вот самые меткие:
- Оленегорский горняк, ты что, плачешь?
- Гравитационные силы просто до конца еще не изучены.
- ВМС России успешно уничтожили морской дрон Оленегорским горняком.
- "Оленегорский горняк" успешно перехватил дрон.
- Кто живет на дне океана? Спандж Боб Сквеа Пентс!
- Алене, ар ю оки?
- Буряты Карибского моря?
- Горный оленевод получил по рогам.
- Лег поспать, не мешайте. Ночь была бессонная, дроны летали.
Читайте также: Не так весел, как был в КНДР: Шойгу якобы съездил на фронт
Что известно о корабле
"Оленегорский горняк" – это крупный десантный российский корабль проекта 775. Он может перевозить танки и БТР, а также высаживать десант на необорудованное побережье. Такие корабли производили в Гданьске для СССР.
"Горняк" размещался в акватории Черного моря, хотя он назван в честь города Оленегорск Мурманской области. Перед вторжением Россия перекинула его из Северного флота. В 2007 году "горняка" назвали лучшим десантным кораблем Северного флота.
Ночью 3 августа "Оленегорского горняка" подбили в результате спецоперации СБУ и ВМС под Новороссийском. В ней был задействован надводный дрон. Появилось видео спецоперации, которому не обрадовались российские пропагандисты.
Россияне утверждали, что атака отражена и все корабли исправны. Пророссийские паблики загрустили, оплакивая потерю. А она значительна, если учесть то, что "Оленегорский горняк" должен был уменьшить пробки на Крымском мосту.