Десантний корабель "Оленегорський горняк" підбили 3 серпня під час нічної атаки дронами. Він похилився набік, коли його буксували, і про "сколіотичну поставу" почали жартувати в мережі.

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Іще один російський корабель – у мережі жартують про "підводний флот" Росії

Меми про корабель "Оленегорський горняк" / Соцмережі

Оленегорський горняк в'ялений / Карикатура Олексія Кустовського

Сергій Стерненко сміється: "Майже дотягли до берега корито, але "майже" не рахується".

Дехто згадує про матроський танець "Яблучко" й ілюструє ним теплу зустріч "оленеводів" на дні. Ну що тут скажеш – у яблучко!

Інші користувачі порівнюють нахил корабля з відомим танцем Майкла Джексона:

"Стоїть рівно – але є нюанс", – зауважують у мережі.

Смішні фрази про сумну долю "горняка"

Коментарі під мемами, напевне, ще кумедніші. Ось найбільш влучні:

  • Олєнєгорскій горняк, ти шо, плачеш?
  • Гравітаційні сили просто до кінця ще не вивчені.
  • ВМС Расєі успєшно унічтожилі морской дрон Олєнєгорскім горняком.
  • "Олєнєгорскій горняк" успешно пєрєхватіл дрон.
  • Хто, хто мешкає на дні океану? Спандж Боб сквеа пентс!
  • Алєнє, ар ю окі?
  • Буряти Карибського моря?
  • Горний олєнєвод отримав по рогах.
  • Ліг поспати, не заважайте. Ніч була безсонна, дрони літали.

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Що відомо про корабель

"Оленегорський горняк" – це великий російський десантний корабель проєкту 775. Він може перевозити танки та БТР, а також висаджувати десант на необладнане узбережжя. Такі кораблі робили у Ґданську для СРСР.

"Горняк" розміщувався в акваторії Чорного моря, хоча його названо на честь міста Оленегорськ Мурманської області. Перед вторгненням Росія перекинула його з Північного флоту. У 2007 році "горняка" назвали найкращим десантним кораблем Північного флоту.

Уночі 3 серпня "Оленегорського горняка" підбили внаслідок спецоперації СБУ і ВМС під Новоросійськом. У ній був задіяний надводний дрон. З'явилося відео спецоперації, якому не зраділи російські пропагандисти.

Росіяни стверджували, що атаку відбито і всі кораблі справні. Проросійські пабліки засумували, оплакуючи втрату. А вона значна, якщо врахувати те, що "Оленегорський горняк" мав розвантажити затори на Кримському мосту.