Десантний корабель "Оленегорський горняк" підбили 3 серпня під час нічної атаки дронами. Він похилився набік, коли його буксували, і про "сколіотичну поставу" почали жартувати в мережі.

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Іще один російський корабель – у мережі жартують про "підводний флот" Росії

Меми про корабель "Оленегорський горняк" / Соцмережі

Оленегорський горняк в'ялений / Карикатура Олексія Кустовського

Сергій Стерненко сміється: "Майже дотягли до берега корито, але "майже" не рахується".

Дехто згадує про матроський танець "Яблучко" й ілюструє ним теплу зустріч "оленеводів" на дні. Ну що тут скажеш – у яблучко!

Інші користувачі порівнюють нахил корабля з відомим танцем Майкла Джексона:

"Стоїть рівно – але є нюанс", – зауважують у мережі.

Смішні фрази про сумну долю "горняка"

Коментарі під мемами, напевне, ще кумедніші. Ось найбільш влучні:

Олєнєгорскій горняк, ти шо, плачеш?

Гравітаційні сили просто до кінця ще не вивчені.

ВМС Расєі успєшно унічтожилі морской дрон Олєнєгорскім горняком.

"Олєнєгорскій горняк" успешно пєрєхватіл дрон.

Хто, хто мешкає на дні океану? Спандж Боб сквеа пентс!

Алєнє, ар ю окі?

Буряти Карибського моря?

Горний олєнєвод отримав по рогах.

Ліг поспати, не заважайте. Ніч була безсонна, дрони літали.

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Що відомо про корабель

"Оленегорський горняк" – це великий російський десантний корабель проєкту 775. Він може перевозити танки та БТР, а також висаджувати десант на необладнане узбережжя. Такі кораблі робили у Ґданську для СРСР.

"Горняк" розміщувався в акваторії Чорного моря, хоча його названо на честь міста Оленегорськ Мурманської області. Перед вторгненням Росія перекинула його з Північного флоту. У 2007 році "горняка" назвали найкращим десантним кораблем Північного флоту.

Уночі 3 серпня "Оленегорського горняка" підбили внаслідок спецоперації СБУ і ВМС під Новоросійськом. У ній був задіяний надводний дрон. З'явилося відео спецоперації, якому не зраділи російські пропагандисти.

Росіяни стверджували, що атаку відбито і всі кораблі справні. Проросійські пабліки засумували, оплакуючи втрату. А вона значна, якщо врахувати те, що "Оленегорський горняк" мав розвантажити затори на Кримському мосту.