Щоб убезпечитися в Чорному морі після постійних обстрілів дронами, росіяни розосередили своє корабельне угруповання. Про це заявила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у телемарафоні, передає 24 Канал.

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Що цей крок дасть Росії

За словами Наталі Гуменюк, росіяни "колись вважали безпековим" для себе Чорне море. Але не тепер: після атак безпілотниками доводиться ховатися. Тому російські кораблі, підхопивши "невеличку паніку", маневрують у морі та не скупчуються в одному місці – сподіваються, що так у них складніше влучити.

Нині у Чорному морі 10 російських кораблів, 1 в Азовському, а ракетоносії заведено в пункти базування.

Чи будуть нові обстріли з моря

Окупантам "потрібно переспорядження" після останньої масованої атаки 5 серпня. Зараз ситуація стабільна, та не можна втрачати пильність. Росіяни можуть стріляти просто з бухт, а не тільки вийшовши у море, тому після оголошення сигналу повітряної тривоги слід іти в укриття.

Важливо! 5 серпня Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Тривога охопила майже всю територію України, а цілями стали завод "Мотор-Січ" у Запоріжжі та Старокостянтинів у Хмельницькій області.

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