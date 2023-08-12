Украинская разведка показала видео "охоты" на врага в Черном море

Украинские разведчики показали, как они охотятся на технику оккупантов в Черном море. На видео видно, как наш надводный беспилотник работает против вражеских кораблей в море.

Стоит отметить, что совсем недавно российские "Оленегорский горняк" и танкер SIG, благодаря деятельности наших спецслужб, едва не отправились за "Москвой". Кроме того, 12 августа взрывы у россиян снова раздавались на Крымском мосту.

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Разведка показала свою работу в Черном море

На видео, которое опубликовали в ГУР МО, можно увидеть указанные даты – май, июнь, август. Сам видеоряд заканчивается фразой – "Это наше море".

Продолжаем уничтожать московских захватчиков на земле, в воздухе и на воде!

– заявили разведчики.

Как украинские разведчики работают в Черном море: смотрите видео

Кстати, британская разведка буквально 9 августа комментировала, что Украина нашла слабое звено россиян в Черном море. В Минобороны Великобритании пояснили, что атаки показывают – операции беспилотных надводных аппаратов:

все больше становятся основным компонентом современной военно-морской войны;

могут быть направлены против самых слабых звеньев морских путей снабжения России.

Атаки на российские суда: коротко