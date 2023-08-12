Украинская разведка показала видео "охоты" на врага в Черном море
Источник:Главное управление разведки
Украинские разведчики показали, как они охотятся на технику оккупантов в Черном море. На видео видно, как наш надводный беспилотник работает против вражеских кораблей в море.
Стоит отметить, что совсем недавно российские "Оленегорский горняк" и танкер SIG, благодаря деятельности наших спецслужб, едва не отправились за "Москвой". Кроме того, 12 августа взрывы у россиян снова раздавались на Крымском мосту.
Смотрите также "Это Залужный мутит движ": в сети показали яркую иллюстрацию "хлопка" на Крымском мосту
Разведка показала свою работу в Черном море
На видео, которое опубликовали в ГУР МО, можно увидеть указанные даты – май, июнь, август. Сам видеоряд заканчивается фразой – "Это наше море".
Продолжаем уничтожать московских захватчиков на земле, в воздухе и на воде!
– заявили разведчики.
Как украинские разведчики работают в Черном море: смотрите видео
Кстати, британская разведка буквально 9 августа комментировала, что Украина нашла слабое звено россиян в Черном море. В Минобороны Великобритании пояснили, что атаки показывают – операции беспилотных надводных аппаратов:
- все больше становятся основным компонентом современной военно-морской войны;
- могут быть направлены против самых слабых звеньев морских путей снабжения России.
Атаки на российские суда: коротко
- Утром 4 августа большой российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в районе Новороссийского морского порта получил повреждения в результате атаки дрона. В конце концов, его пришлось буксировать. На кадрах видно, как корабль покосился на левую сторону.
- Уже в ночь на 5 августа у россиян получил повреждения танкер SIG. Его также атаковали морские дроны, когда он стоял на якорной стоянке 471 в 50 километрах от Керченского пролива.
- Впоследствии в сети показали кадры поврежденного танкера SIG и корабля "Оленегорский горняк". На них видно, что суда имеют существенные повреждения. В частности, на танкере огромная дыра в боковой части корабля, на "Оленегорском горняке" – повреждения на левом борту судна.