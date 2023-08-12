Стоит отметить, что совсем недавно российские "Оленегорский горняк" и танкер SIG благодаря деятельности наших спецслужб едва не отправились за "Москвой". Кроме того, 12 августа взрывы у россиян снова раздавались на Крымском мосту.

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Разведка показала свою работу в Черном море

На видео, опубликованном в ГУР МО, можно увидеть указанные даты – май, июнь, август. Сам видеоряд заканчивается фразой – "Это наше море".

Продолжаем уничтожать московских захватчиков на земле, в воздухе и на воде!

– заявили разведчики.

Как украинские разведчики работают в Черном море: смотрите видео

Кстати, британская разведка буквально 9 августа комментировала, что Украина нашла слабое звено россиян в Черном море. В Минобороны Великобритании объяснили, что атаки показывают операции беспилотных надводных аппаратов:

все больше становятся основным компонентом современной военно-морской войны;

могут быть направлены против самых слабых звеньев морских путей снабжения России.

Атаки на российские суда: коротко