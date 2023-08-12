Стоит отметить, что совсем недавно российские "Оленегорский горняк" и танкер SIG благодаря деятельности наших спецслужб едва не отправились за "Москвой". Кроме того, 12 августа взрывы у россиян снова раздавались на Крымском мосту.
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Разведка показала свою работу в Черном море
На видео, опубликованном в ГУР МО, можно увидеть указанные даты – май, июнь, август. Сам видеоряд заканчивается фразой – "Это наше море".
Продолжаем уничтожать московских захватчиков на земле, в воздухе и на воде!
– заявили разведчики.
Как украинские разведчики работают в Черном море: смотрите видео
Кстати, британская разведка буквально 9 августа комментировала, что Украина нашла слабое звено россиян в Черном море. В Минобороны Великобритании объяснили, что атаки показывают операции беспилотных надводных аппаратов:
- все больше становятся основным компонентом современной военно-морской войны;
- могут быть направлены против самых слабых звеньев морских путей снабжения России.
Атаки на российские суда: коротко
- Утром 4 августа крупный российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в районе Новороссийского морского порта получил повреждения в результате атаки дрона. Наконец его пришлось буксировать. На кадрах виден как корабль наклонился на левую сторону.
- Уже в ночь на 5 августа у россиян получил повреждения танкер SIG. Его также атаковали морские дроны, когда он стоял на якорной стоянке 471 в 50 километрах от Керченского пролива.
- Впоследствии в сети показали кадры поврежденного танкера SIG и корабля "Оленегорский горняк". На них видно, что суда имеют серьезные повреждения. В частности, на танкере огромная дыра в боковой части корабля, на "Оленегорском горняке" – повреждение на левом борту судна.