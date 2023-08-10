Сомнительно, что российские корабли вернутся к выполнению задач, учитывая поражений в результате атак. Новые кадры повреждений в своем телеграм-канале опубликовал активист и волонтер Сергей Стерненко, передает 24 Канал.

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Российский танкер Sig, который был атакован морским дроном 4 августа, получил немалые повреждения. На видео, которое выложил Сергей Стерненко, видна огромная дыра на боковой части корабля.

Значительные повреждения получил и большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Его морские дроны атаковали в ночь на 4 августа. На фото видны серьезные повреждения на левом борту судна.

Заметим, что ранее спикер Военно-Морской сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что шансы восстановить "Оленегорский горняк" мизерны, как и его возвращение к северному флоту. Ремонт корабля, кстати, усложняют даже бюрократические процессы, не говоря уже о производственных мощностях, которые должны быть на соответствующем уровне.

Атака на русские корабли: что известно