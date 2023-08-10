Сумнівно, що російські кораблі повернуться до виконання завдань, зважаючи на ураження внаслідок атак. Нові кадри пошкоджень у своєму телеграм-каналі опублікував активіст та волонтер Сергій Стерненко, передає 24 Канал.
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Пошкодження російських суден
Російський танкер Sig, який був атакований морським дроном 4 серпня зазнав чималих ушкоджень. На відео, яке виклав Сергій Стерненко видно величезну дірку на боковій частині корабля.
Значні пошкодження отримав і великий десантний корабель "Оленегорський горняк". Його морські дрони атакували в ніч на 4 серпня. На фото видно ушкодження на лівому борті судна.
Зауважимо, що раніше речник Військово-Морський сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що шанси відновити "Оленегорський горняк" є мізерними, як і його повернення до північного флоту. Ремонт корабля, до слова, ускладнюють навіть бюрократичні процеси, не говорячи вже про виробничі потужності, які мають бути на відповідному рівні.
Атака на російські кораблі: що відомо
- В ніч на 4 серпня надводний дрон атакував великий десантний корабель "Оленегорський горняк". Дрон завдав удару по судну біля морського порту в Новоросійську. Зауважимо, що це найбільший морський порт Росії, де розташована військово-морська база чорноморського флоту Росії. Через значні ушкодження "Оленегорський горняк" ледве-ледве буксирували до берега.
- Менш ніж за добу під удар морського дрона потрапив і танкер SIG. Хоч російські пропагандисти заявляли, що судно цивільне, насправді ж на ньому перевозили нафтопродукти. Додамо, що ще у 2019 році на судно SIG США наклали санкції. Причиною цього стала співпраця з Сирією.
- Згодом у Службі безпеки України підтвердили, що це їхні спільні операції з Військово-Морськими Силами ЗСУ.