Сумнівно, що російські кораблі повернуться до виконання завдань, зважаючи на ураження внаслідок атак. Нові кадри пошкоджень у своєму телеграм-каналі опублікував активіст та волонтер Сергій Стерненко, передає 24 Канал.

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Пошкодження російських суден

Російський танкер Sig, який був атакований морським дроном 4 серпня зазнав чималих ушкоджень. На відео, яке виклав Сергій Стерненко видно величезну дірку на боковій частині корабля.

Значні пошкодження отримав і великий десантний корабель "Оленегорський горняк". Його морські дрони атакували в ніч на 4 серпня. На фото видно ушкодження на лівому борті судна.

Зауважимо, що раніше речник Військово-Морський сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що шанси відновити "Оленегорський горняк" є мізерними, як і його повернення до північного флоту. Ремонт корабля, до слова, ускладнюють навіть бюрократичні процеси, не говорячи вже про виробничі потужності, які мають бути на відповідному рівні.

Атака на російські кораблі: що відомо