Як не стати помічником ворога: у Мінреінтеграції видали прості інструкції

12 березня 2022 , 15:05
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Під час війни українцям слід бути особливо обережними в соцмережах. Адже ворог уважно відстежує усі публікації.

Ніколи і в жодному випадку не публікуйте інформацію про пересування наших Збройних Сил. Це стосується блогерів, ЗМІ та звичайних громадян.

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Також не можна:

  • публікувати неперевірену панічну інформацію про загиблих;
  • розповсюджувати фейкові повідомлення про відключення зв'язку;
  • публікувати неперевірені пости з проханням про допомогу.

Що потрібно робити:

  • фіксувати переміщення ворожих військ у соцмережах з геоміткою та позначкою реального часу. Ще краще – повідомити в телеграм-боті @stop_russian_war_bot;
  • поширювати дані про загиблих, постраждалих та полонених рашистів. Адже це шанс достукатися до росіян;
  • показувати відео злочинів окупантів якомога більшій аудиторії;
  • поширювати дописи офіційних органів влади та розвінчувати фейки.


Що можна та не можна робити під час тривоги


Що треба робити після тривоги

Автор: Софія Мінджоса