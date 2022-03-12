Как не стать помощником врага: в Минреинтеграции выдали простые инструкции

Во время войны украинцам следует быть особенно осторожным в соцсетях. Ведь враг внимательно отслеживает все публикации.

Никогда и ни в коем случае не публикуйте информацию о передвижении наших Вооруженных сил. Это касается блогеров, СМИ и обычных граждан.

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Также нельзя:

публиковать непроверенную паническую информацию о погибших;

распространять фейковые сообщения об отключении связи;

публиковать непроверенные посты с просьбой о помощи.

Что нужно делать:

фиксировать перемещение вражеских войск в соцсетях с геометкой и отметкой реального времени. Еще лучше – сообщить в телеграм-боте @stop_russian_war_bot;

распространять данные о погибших, пострадавших и пленных рашистах. Это ведь шанс достучаться до россиян;

показывать видео преступлений оккупантов как можно большей аудитории;

распространять сообщения официальных органов власти и развенчивать фейки.



Что можно и нельзя делать во время тревоги



Что нужно делать после тревоги