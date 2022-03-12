Ніколи і в жодному випадку не публікуйте інформацію про пересування наших Збройних Сил. Це стосується блогерів, ЗМІ та звичайних громадян.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни

Також не можна:

  • публікувати неперевірену панічну інформацію про загиблих;
  • розповсюджувати фейкові повідомлення про відключення зв'язку;
  • публікувати неперевірені пости з проханням про допомогу.

Що потрібно робити:

  • фіксувати переміщення ворожих військ у соцмережах з геоміткою та позначкою реального часу. Ще краще – повідомити в телеграм-боті @stop_russian_war_bot;
  • поширювати дані про загиблих, постраждалих та полонених рашистів. Адже це шанс достукатися до росіян;
  • показувати відео злочинів окупантів якомога більшій аудиторії;
  • поширювати дописи офіційних органів влади та розвінчувати фейки.

Що можна та не можна робити під час тривоги
Що можна та не можна робити під час тривоги

Що треба робити після тривоги
Що треба робити після тривоги