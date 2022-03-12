Ніколи і в жодному випадку не публікуйте інформацію про пересування наших Збройних Сил. Це стосується блогерів, ЗМІ та звичайних громадян.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни
Також не можна:
- публікувати неперевірену панічну інформацію про загиблих;
- розповсюджувати фейкові повідомлення про відключення зв'язку;
- публікувати неперевірені пости з проханням про допомогу.
Що потрібно робити:
- фіксувати переміщення ворожих військ у соцмережах з геоміткою та позначкою реального часу. Ще краще – повідомити в телеграм-боті @stop_russian_war_bot;
- поширювати дані про загиблих, постраждалих та полонених рашистів. Адже це шанс достукатися до росіян;
- показувати відео злочинів окупантів якомога більшій аудиторії;
- поширювати дописи офіційних органів влади та розвінчувати фейки.
Що можна та не можна робити під час тривоги
Що треба робити після тривоги