Ніколи і в жодному випадку не публікуйте інформацію про пересування наших Збройних Сил. Це стосується блогерів, ЗМІ та звичайних громадян.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни

Також не можна:

публікувати неперевірену панічну інформацію про загиблих;

розповсюджувати фейкові повідомлення про відключення зв'язку;

публікувати неперевірені пости з проханням про допомогу.

Що потрібно робити:

фіксувати переміщення ворожих військ у соцмережах з геоміткою та позначкою реального часу. Ще краще – повідомити в телеграм-боті @stop_russian_war_bot;

поширювати дані про загиблих, постраждалих та полонених рашистів. Адже це шанс достукатися до росіян;

показувати відео злочинів окупантів якомога більшій аудиторії;

поширювати дописи офіційних органів влади та розвінчувати фейки.



Що можна та не можна робити під час тривоги



Що треба робити після тривоги