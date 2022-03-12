Никогда и ни в коем случае не публикуйте информацию о передвижении наших Вооруженных сил. Это касается блогеров, СМИ и обычных граждан.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий 3 недели войны

Также нельзя:

  • публиковать непроверенную паническую информацию о погибших;
  • распространять фейковые сообщения об отключении связи;
  • публиковать непроверенные посты с просьбой о помощи.

Что нужно делать:

  • фиксировать перемещение вражеских войск в соцсетях с геометкой и отметкой реального времени. Еще лучше – сообщить в телеграм-боте @stop_russian_war_bot;
  • распространять данные о погибших, пострадавших и пленных рашистах. Это ведь шанс достучаться до россиян;
  • показывать видео преступлений оккупантов как можно большей аудитории;
  • распространять сообщения официальных органов власти и развенчивать фейки.

Что можно и нельзя делать во время тревоги
Что можно и нельзя делать во время тревоги

Что нужно делать после тревоги
Что нужно делать после тревоги