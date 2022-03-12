Никогда и ни в коем случае не публикуйте информацию о передвижении наших Вооруженных сил. Это касается блогеров, СМИ и обычных граждан.
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Также нельзя:
- публиковать непроверенную паническую информацию о погибших;
- распространять фейковые сообщения об отключении связи;
- публиковать непроверенные посты с просьбой о помощи.
Что нужно делать:
- фиксировать перемещение вражеских войск в соцсетях с геометкой и отметкой реального времени. Еще лучше – сообщить в телеграм-боте @stop_russian_war_bot;
- распространять данные о погибших, пострадавших и пленных рашистах. Это ведь шанс достучаться до россиян;
- показывать видео преступлений оккупантов как можно большей аудитории;
- распространять сообщения официальных органов власти и развенчивать фейки.
Что можно и нельзя делать во время тревоги
Что нужно делать после тревоги