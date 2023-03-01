Погода як зброя: чим допомагають ЗСУ прогнози метеорологів

Погодні умови неабияк допомогли українським військовим при звільненні Харківщини та частини Херсонщини. Тому ЗСУ не нехтують метеорологічними прогнозами, які для них розробляють спеціальні підрозділи.

Під час виконання будь-яких завдань українські військові враховують не лише фізичні можливості противника на полі бою, а й погодні умови. Про це розповів командувач Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Дмитро Герега.

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Як прогноз погоди допомагає ЗСУ

Прогноз погоди потрібен не лише при підготовці до наступальних чи контрнаступальних дій, але й при плануванні дій військових медиків, якщо Росія вирішить застосувати хімічну зброю.

Гідрометеорологічним підрозділам ЗСУ доводиться готувати й надкороткострокові прогнози. Така інформація необхідна українським військовим перед запуском дронів або польотами авіації, десантуванням військ та артилерійськими стрільбами.

До речі, під час звільнення тимчасово окупованих територій на Харківщині та Херсонщині погодні умови були враховані та сприяли контрнаступу,

– ділиться Дмитро Герега.

Погода для наступу: чому Україна й Росія чекають на весну

Відстежують сприятливі погодні умови не лише українські захисники, а й росіяни. Так, полковник СБУ Роман Костенко вважає, що росіяни чекають сприятливіших погодних умов і спробують пришвидшити свій наступ на сході.

Україна також готується до весняного контрнаступу з урахуванням прогнозів погоди. Військові експерти вважають, що Україна чекає більш сухої погоди, аби розпочати наступальні дії. Саме від цього залежить звільнення частини Півдня і Мелітополя зокрема.

В Інституті вивчення війни заявляють, що ЗСУ готові до контрнаступу. Це може статися вже навесні 2023 року. За оцінкою ISW, українські захисники можуть провести вдалий контрнаступ у стратегічно важливому регіоні – Запорізькій області.

Це не єдиний такий приклад вдалого планування дій, враховуючи прогноз погоди. Генерал зазначає, що вчасно подана гідрологічна інформація допомогла українським захисникам звести надійні переправи та забезпечити швидке просування через річки Оскіл, Сіверський Донець та Інгулець.