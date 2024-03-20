Як Росія може захистити свої НПЗ: можливі декілька методів

Україна продовжує бити по російських підприємствах, які займаються переробкою нафти. Через значні збитки Росія шукає способи, як зменшити наслідки цих атак.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив 24 Каналу, що 12 – 14% російської потужності в нафтовій галузі виведено з ладу. Це хороший показник, але цілі ще є.

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Які у Росії є варіанти

Іван Ступак озвучив два варіанти, які Росія може застосувати одночасно, аби покращити своє становище у нафтопереробній галузі.

Перший варіант – вони не будуть переробляти нафту у РФ, а відправлятимуть на експорт в Китай, Індію – куди завгодно, аби тільки продовжити потік коштів.

Нафтою не заправити автівку чи танк – потрібен бензин, дизельне пальне, гас,

– пояснив Ступак.

Другий варіант – Росія може залучити потужності білоруської нафтопереробної галузі. Ступак наголосив, що Білорусь не покриє весь попит Росії, але для центральних частин країни цього буде достатньо. Інші регіони країни для російської влади не є важливими, тому про них турбуватись ніхто не буде.

Буде акцент на центральні регіони – там, де є влада: Московська, Ленінградська області, щось довкола, не більше,

– зазначив Іван Ступак.

Україні варто передбачити й такий розвиток подій, хоч Білорусь, начебто, і не є стороною у цій війні.

ППО Росії не захистить все

Якщо будуть захищені нафтопереробні заводи, то інші об'єкти будуть вразливими. В Росії немає так багато установок протиповітряної оборони.

На думку Ступака, неприкритими можуть опинитись військові частини, об'єкти критичної інфраструктури, аеродроми. Українські розвідники будуть бити вже не по НПЗ – їхньою ціллю стане зброя.

Об'єктів, у які можна влучити – багато, але комплексів, які можуть захистити – мало. Доведеться балансувати: хтось буде захищений, а хтось ні,

– пояснив Іван Ступак.

Завдання українських безпілотників

Досяжність українських безпілотників до території РФ зараз сягає 900 – 1000 кілометрів. Основне завдання наших Повітряних сил – з'ясувати, куди можна бити прямо зараз. Причиною такої оперативності, пояснив Ступак, є те, що росіяни дуже швидко змінюють місцеперебування своєї протиповітряної оборони.

Варто розуміти, що у росіян є можливість збивати, бо не всі наші безпілотники долітають. Проте, прильоти є. Ми бачимо звіти про черговий вибух на якомусь важливому об'єкті,

– сказав Іван Ступак.

Ситуація з російськими НПЗ: коротко