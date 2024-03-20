Протягом минулої доби ворог завдав 90 ударів по Сумській області. Росіяни атакують прикордоння з усієї наявної зброї – від мінометів до авіаційних бомб.

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Унаслідок російської агресії загинула людина

Найбільше минулої доби постраждала Великописарівська громада. Так, 19 березня там пролунало 59 вибухів. Ворог гатив з реактивної системи залпового вогню (15 вибухів), мінометів (19 вибухів) та артилерії (6 вибухів), а також завдав 13 ударів керованими авіабомбами та 6 – фугасними авіабомбами з модулем планування та корекції.

Внаслідок авіаудару загинула 1 людина. Як уточнили в поліції в коментарі Суспільному, несумісні з життям травми отримав працівник школи Великописарівської громади.

Загалом, окупанти вкотре скоїли воєнний злочин і атакували цивільну інфраструктуру. У поліції повідомили, що руйнувань зазнали 4 приватні будинки, адміністративну будівлю, приміщення школи та дитячого садку, лікарню, магазин, зруйновано будівлю ліцею. Також сталося загоряння двоповерхового багатоквартирного будинку.

Сумщина після російських обстрілів 19 березня / Фото поліції Сумської області

Окупанти тероризують прикордонну Сумщину