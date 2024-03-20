За прошедшие сутки враг нанес 90 ударов по Сумской области. Россияне атакуют приграничье из всего имеющегося оружия – от минометов до авиационных бомб.
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В результате российской агрессии погиб человек
Больше всего за прошедшие сутки пострадала Великописаревская община. Так, 19 марта там прозвучало 59 взрывов. Враг бил из реактивной системы залпового огня (15 взрывов), минометов (19 взрывов) и артиллерии (6 взрывов), а также нанес 13 ударов управляемыми авиабомбами и 6 – фугасными авиабомбами с модулем планирования и коррекции.
В результате авиаудара погиб 1 человек. Как уточнили в полиции в комментарии Суспильному, несовместимые с жизнью травмы получил работник школы Великописаревской общины.
В общем, оккупанты в очередной раз совершили военное преступление и атаковали гражданскую инфраструктуру. В полиции сообщили, что разрушениям подверглись 4 частных дома, административное здание, помещения школы и детского сада, больницу, магазин, разрушено здание лицея. Также произошло возгорание двухэтажного многоквартирного дома.
Сумщина после российских обстрелов 19 марта / Фото полиции Сумской области
Оккупанты терроризируют пограничную Сумскую область
- 19 марта российские захватчики также нанесли удары по Белополью. В городе прозвучали 2 мощных взрыва. О жертвах и пострадавших не сообщали, однако городской голова Юрий Зарко заявил о попадании в объект критической инфраструктуры, а также повреждения домов местных жителей.
- В понедельник, 18 марта, россияне нанесли ракетный удар по Конотопу в Сумской области. В результате атаки повреждены объекты коммунальной сферы и гражданская инфраструктура. О жертвах и пострадавших не сообщалось.
- 17 марта оккупанты также не оставляли обстрелов приграничной Сумщины – в области прогремел 341 взрыв. Враг бил из авиации, минометов, артиллерии и РСЗО по 14 общинах области. В результате обстрелов был поврежден магазин, филиал дома культуры, библиотеку, центр культурных услуг, отделение больницы, детский сад и газопровод. Кроме того, повреждения получили 15 частных домовладений, многоэтажный дом и нежилое здание. К сожалению, от рук оккупантов также погиб один местный житель.