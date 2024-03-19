О чем говорил президент

Сегодня – очередной "Рамштайн", встреча стран, которые поддерживают нашу оборону, нашу защиту от российского террора. Это – продуктивная встреча, есть результаты. Министр обороны Украины Умеров принимал участие. Жду его подробный доклад.

Сейчас можно сказать несколько вещей. Будут новые оборонные пакеты, в частности дефицитная артиллерия. Новые государства присоединяются к чешской инициативе по закупке боеприпасов – спасибо всем. Конечно, остается неизменным приоритет по ПВО, РЭБ и дронов. Спасибо всем странам, которые реально работают, чтобы этот наш приоритет был наполнен соответствующим содержанием.

Украинские дроны уже дают сильные результаты, и должны значительно укрепить международный компонент сотрудничества. Фронт должен почувствовать наше усиление относительно дронов. Я благодарен всем участникам "Рамштайна" и Соединенным Штатам, министру Остину – за лидерство.

Также хочу сегодня отметить Германию за анонсированный оборонный пакет – полмиллиарда евро. Артиллерия и бронетехника. Мы очень ценим немецкий вклад в защиту украинских жизней и нашей независимости.