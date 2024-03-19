Трохи раніше підсумки засідання контактної групи підбив Рустем Умєров. За його словами, Захід надасть Україні боєприпаси та ППО. Над появою F-16 в нашій державі найближчим часом працюють.

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Що сказав Зеленський про "Рамштайн"

Зараз можна сказати кілька речей. Будуть нові оборонні пакети, зокрема дефіцитна артилерія. Нові держави приєднуються до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів – дякую всім. Звичайно, залишається незмінним пріоритет щодо ППО, РЕБ та дронів. Дякую всім країнам, які реально працюють, щоб цей наш пріоритет був наповнений відповідним змістом,

– сказав президент.

Він чекає детальної доповіді від міністра оборони України про засідання.

За словами президента, фронт має відчути посилення щодо дронів, адже українські БпЛА вже дають сильні результати. Міжнародний компонент співпраці значно зміцниться.

Зеленський подякував усім учасникам "Рамштайну", зокрема Сполученим Штатам і міністру оборони Остіну за лідерство.

А ще відзначив Німеччину за анонсований оборонний пакет у пів мільярда євро. В нього увійдуть артилерія та бронетехніка.

"Ми дуже цінуємо німецький внесок у захист українських життів і нашої незалежності", – сказав Зеленський.