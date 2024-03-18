Россияне ударили по Сумской области 18 марта. На этот раз под вражеским обстрелом оказался Конотоп.

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Ударили по гражданской инфраструктуре

Сегодня, 18 марта враг нанес удар по гражданской инфраструктуре города Конотоп и населенных пунктах Сумского района. Известно, что на месте работают все необходимые службы.

Предварительно, погибших нет. В Конотопе повреждены объекты коммунальной сферы,

– говорится в сообщении.

Последствия атаки уточняются. В Сумской ОГА призвали не игнорировать воздушные тревоги.

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