Россияне ударили по Сумской области 18 марта. На этот раз под вражеским обстрелом оказался Конотоп.

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Ударили по гражданской инфраструктуре

Сегодня, 18 марта враг нанес удар по гражданской инфраструктуре города Конотоп и населенных пунктах Сумского района. Известно, что на месте работают все необходимые службы.

Предварительно, погибших нет. В Конотопе повреждены объекты коммунальной сферы,
– говорится в сообщении.

Последствия атаки уточняются. В Сумской ОГА призвали не игнорировать воздушные тревоги.

На Сумщине 17 марта прогремел 341 взрыв

  • В течение дня Россия 60 раз обстреливала приграничные территории и населенные пункты Сумской области.
  • В частности российская тактическая авиация выпустила ФАБ МПК и КАБ в сторону Великописаревской общины, из-за чего там зафиксировали 9 и 14 взрывов соответственно. Кроме этого оккупанты били по этой общине с РСЗО (20 взрывов), минометов (24 взрыва), и артиллерии (20 взрывов).
  • Местные власти призвали жителей приграничных населенных пунктов Сумщины позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться в безопасные места.