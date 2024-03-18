Россияне ударили по Сумской области 18 марта. На этот раз под вражеским обстрелом оказался Конотоп.
Смотрите также Россияне давят на Бердичи, Орловку, Тоненькое и Торское: как изменилась линия фронта за неделю
Ударили по гражданской инфраструктуре
Сегодня, 18 марта враг нанес удар по гражданской инфраструктуре города Конотоп и населенных пунктах Сумского района. Известно, что на месте работают все необходимые службы.
Предварительно, погибших нет. В Конотопе повреждены объекты коммунальной сферы,
– говорится в сообщении.
Последствия атаки уточняются. В Сумской ОГА призвали не игнорировать воздушные тревоги.
На Сумщине 17 марта прогремел 341 взрыв
- В течение дня Россия 60 раз обстреливала приграничные территории и населенные пункты Сумской области.
- В частности российская тактическая авиация выпустила ФАБ МПК и КАБ в сторону Великописаревской общины, из-за чего там зафиксировали 9 и 14 взрывов соответственно. Кроме этого оккупанты били по этой общине с РСЗО (20 взрывов), минометов (24 взрыва), и артиллерии (20 взрывов).
- Местные власти призвали жителей приграничных населенных пунктов Сумщины позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться в безопасные места.