В течение дня Россия 60 раз обстреливала приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Об этом 17 марта сообщила Сумская ОВА.

Читайте также По Сумам было два удара: оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру

Какая ситуация на Сумщине

В течение дня в Сумской области зафиксирован 341 взрыв. Россияне обстреляли Миропольскую, Юнаковскую, Хотинскую, Белопольскую, Ворожбянскую, Краснопольскую, Тростянецкую, Великописаревскую, Новослободскую, Шалигинскую, Есманьскую, Середино-Будскую, Свеську и Зноб-Новгородскую общины.

В частности российская тактическая авиация выпустила ФАБ МПК и КАБ в сторону Великописаревской громады, из-за чего там зафиксировали 9 и 14 взрывов соответственно. Кроме этого оккупанты били по этой общине с РСЗО (20 взрывов) минометов (24 взрыва), и артиллерии (20 взрывов).

Российская ФАБ МПК попала по поселку Большая Писаревка. К сожалению, в результате авиаудара погиб один местный житель. Еще один человек получил ранения. Также оккупанты повредили в этом населенном пункте магазин, филиал дома культуры, библиотеку, центр культурных услуг, отделение больницы, детский сад и газопровод. Кроме того, повреждения получили 15 частных домовладений, многоэтажный дом и нежилое здание.

Местные власти призвали жителей приграничных населенных пунктов Сумщины позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться в безопасные места. В то же время Сумская ОВА отметила, что ВСУ держат ситуацию под контролем и готовы к любым вызовам. В связи с этим местное население попросили не поддаваться панике, не верить фейкам о возможном наступлении российских войск на Сумщину и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Их призвали доверять только официальным источникам информации.

Россия часто атакует Сумскую область