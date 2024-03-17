Протягом дня Росія 60 разів обстрілювала прикордонні території та населені пункти Сумської області. Про це 17 березня повідомила Сумська ОВА.

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Яка ситуація на Сумщині

Протягом дня у Сумські області зафіксовано 341 вибух. Росіяни обстріляли Миропільську, Юнаківську, Хотінську, Білопільську, Ворожбянську, Краснопільську, Тростянецьку, Великописарівську, Новослобідську, Шалигинську, Есманьську, Середино-Будську, Свеську та Зноб-Новгородську громади.

Зокрема російська тактична авіація випустила ФАБ МПК та КАБ у бік Великописарівської громади, через що там зафіксували 9 та 14 вибухів відповідно. Крім цього окупанти гатили по цій громаді з РСЗВ (20 вибухів), мінометів (24 вибухи), та артилерії (20 вибухів).

Російська ФАБ МПК поцілила по селищу Велика Писарівка. На жаль, в результаті авіаудару загинув один місцевий житель. Ще одна людина зазнала поранень. Також окупанти пошкодили у цьому населеному пункті магазин, філію будинку культури, бібліотеку, центр культурних послуг, відділення лікарні, дитячий садочок та газопровід. Крім того, пошкоджень зазнали 15 приватних домоволодінь, багатоповерховий будинок та нежитлова будівля.

Місцева влада закликала жителів прикордонних населених пунктів Сумщини потурбуватися про свою безпеку та евакуюватися до безпечних місць. Водночас Сумська ОВА наголосила, що ЗСУ тримають ситуацію під контролем та готові до будь-яких викликів. У зв'язку з цим місцеве населення попросили не піддаватися паніці, не вірити фейкам щодо можливого наступу російських військ на Сумщину та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Їх закликали довіряти тільки офіційним джерелам інформації.

Росія часто атакує Сумщину