Речник ДСНС Сумщини Олег Стрілка повідомив, що рятувальники розібрали все, до чого мали доступ.
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Аварійно-пошукові роботи тривали 4 дні
Вдень 16 березня співробітники ДСНС закінчили розбирати завали будинку. Аварійно-пошукові роботи тривали 4 дні.
Після атаки з-під завалів за цей час дістали тіла трьох загиблих людей. Однак тіло дівчини, яка мешкала на п'ятому поверсі, знайти не вдалося.
В перші дні на місці влучання перебувало більше сотні пожежників, вночі траплялися повторні загоряння. Рятувальники працювали на місці обстрілу безперервно. Роботу по демонтажу припинялися лише у нічний час.
Наслідки прильоту в Сумах: фото ДСНС
У ДСНС додали, що в перші години фахівці ДСНС врятували 10 мешканців зруйнованої багатоповерхівки, з яких 5 деблокували з-під завалів.
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Що відомо про удар по будинку в Сумах
- Вночі проти 13 березня у Сумах пролунали вибухи – ворог атакував місто дронами-камікадзе.
- Один "Шахед" влучив у багатоквартирний житловий будинок. На місце прибули рятувальники та інші необхідні служби.
- Внаслідок удару було зруйновано повністю один під'їзд будинку. Пошкоджено щонайменше 30 квартир, 15 з яких повністю знищені.
- Загалом 14 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, 3 людей під завалами знайшли мертвими. Ще одна дівчина, яка проживала на 5 поверсі, зникла безвісти.