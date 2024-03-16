Представитель ГСЧС Сумщины Олег Стрелка сообщил, что спасатели разобрали все, к чему имели доступ.
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Аварийно-поисковые работы продолжались 4 дня
Днем 16 марта сотрудники ГСЧС закончили разбирать завалы дома. Аварийно-поисковые работы продолжались 4 дня.
После атаки из-под завалов за это время достали тела трех погибших людей. Однако тело девушки, которая жила на пятом этаже, найти не удалось.
В первые дни на месте попадания находилось более сотни пожарных, ночью случались повторные возгорания. Спасатели работали на месте обстрела непрерывно. Работу по демонтажу прекращались только в ночное время.
Последствия прилета в Сумах: фото ГСЧС
В ГСЧС добавили, что в первые часы специалисты ГСЧС спасли 10 жителей разрушенной многоэтажки, из которых 5 деблокировали из-под завалов.
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Что известно об ударе по дому в Сумах
- В ночь на 13 марта в Сумах прогремели взрывы – враг атаковал город дронами-камикадзе.
- Один "Шахед" попал в многоквартирный жилой дом. На место прибыли спасатели и другие необходимые службы.
- В результате удара был полностью разрушен один подъезд дома. Повреждено не менее 30 квартир, 15 из которых полностью уничтожены.
- В общем 14 человек получили травмы различной степени тяжести. К сожалению, 3 людей под завалами нашли мертвыми. Еще одна девушка, которая проживала на 5 этаже, пропала без вести.