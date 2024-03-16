Представитель ГСЧС Сумщины Олег Стрелка сообщил, что спасатели разобрали все, к чему имели доступ.

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Аварийно-поисковые работы продолжались 4 дня

Днем 16 марта сотрудники ГСЧС закончили разбирать завалы дома. Аварийно-поисковые работы продолжались 4 дня.

После атаки из-под завалов за это время достали тела трех погибших людей. Однако тело девушки, которая жила на пятом этаже, найти не удалось.

В первые дни на месте попадания находилось более сотни пожарных, ночью случались повторные возгорания. Спасатели работали на месте обстрела непрерывно. Работу по демонтажу прекращались только в ночное время.

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В ГСЧС добавили, что в первые часы специалисты ГСЧС спасли 10 жителей разрушенной многоэтажки, из которых 5 деблокировали из-под завалов.

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