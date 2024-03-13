Як повідомили у Сумській ОВА, влучання відбулося у багатоквартирний житловий будинок. Туди виїхали екстрені служби.

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Що відомо про наслідки

У Сумській ОВА, повідомили, що інформацію про наслідки уточнюють. Лише відомо, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби.

Водночас місцева влада закликала жителів бути уважними та обережними. Під час сигналу повітряної тривоги слід завжди спускатися в укриття.

Додамо, що раніше Повіряні сили попереджали про загрозу