Росіяни вдарили по Сумщині 18 березня. Цього разу під ворожим обстрілом опинився Конотоп.

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Вдарили по цивільній інфраструктурі

Сьогодні, 18 березня ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі міста Конотоп та населених пунктах Сумського району. Відомо, що на місці працюють всі необхідні служби.

Попередньо, загиблих немає. У Конотопі пошкоджено об'єкти комунальної сфери,

– мовиться в повідомленні.

Наслідки атаки уточнюються. У Сумській ОВА закликали не ігнорувати повітряні тривоги.

На Сумщині 17 березня пролунав 341 вибух