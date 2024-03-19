Россия днем 19 марта нанесла удар по Белополью, что на Сумщине. Враг попал в объект критической инфраструктуры.

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Было два взрыва

Белопольский городской голова Юрий Зарко рассказал детали удара по городу. По его словам, пока не понятно, или россияне ударили ракетами, или управляемыми авиационными бомбами.

Есть попадание в объект критической инфраструктуры. Также повреждены дома местных жителей,

– сказал он.

По его словам, информации о погибших нет. Масштабы разрушений еще уточняют. Детали станут известны позже.

Кроме этого, Зарко призвал жителей общины сделать запасы воды, ведь там фиксируют проблемы с водоснабжением.

Взрывы в общине услышали примерно в 14 часов.

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