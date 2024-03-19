Росія вдень 19 березня завдала удару по Білопіллю, що на Сумщині. Ворог поцілив у об'єкт критичної інфраструктури.
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Було два вибухи
Білопільський міський голова Юрій Зарко розповів деталі удару по місту. За його словами, поки не зрозуміло, чи росіяни вдарили ракетами, чи керованими авіаційними бомбами.
Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Також пошкоджені будинки місцевих мешканців,
– сказав він.
За його словами, інформації про загиблих немає. Масштаби руйнувань ще уточнюють. Деталі стануть відомі згодом.
Крім цього, Зарко закликав мешканців громади зробити запаси води, адже там фіксують проблеми із водопостачанням.
Вибухи у громаді почули приблизно о 14 годині.
Росія била по Конотопу
- Російські окупаційні війська 18 березня вкотре завдали удару по Сумській області. Під атакою ворога опинився Конотоп. Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх розповів про наслідки від атаки ворога та прокоментував загальну ситуацію в регіоні.
- Попередньо, в Сумській ОВА зазначали, що російські військові завдали ударів по цивільній інфраструктурі Конотопа та по населених пунктах Сумського району. На місці працювали всі необхідні служби. На щастя, інформації про загиблих не надходило.
- Голова ОВА зауважив, що найбільш загрозливою є ситуація для Великописарівської громади, Середино-Будської громади Шосткинського району, Юнаківської громади, Краснопільської громади, де, як він зазначив, найбільше застосування сучасної зброї.