Росія вдень 19 березня завдала удару по Білопіллю, що на Сумщині. Ворог поцілив у об'єкт критичної інфраструктури.

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Було два вибухи

Білопільський міський голова Юрій Зарко розповів деталі удару по місту. За його словами, поки не зрозуміло, чи росіяни вдарили ракетами, чи керованими авіаційними бомбами.

Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Також пошкоджені будинки місцевих мешканців,

– сказав він.

За його словами, інформації про загиблих немає. Масштаби руйнувань ще уточнюють. Деталі стануть відомі згодом.

Крім цього, Зарко закликав мешканців громади зробити запаси води, адже там фіксують проблеми із водопостачанням.

Вибухи у громаді почули приблизно о 14 годині.

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