Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх рассказал о последствиях от атаки врага по Конотопу. Также в эфире телемарафона он прокомментировал ситуацию в регионе в целом, информирует 24 Канал.

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Последствия удара врага

Предварительно, в Сумской ОВА отмечали, что российские военные нанесли удары по гражданской инфраструктуре Конотопа и по населенным пунктам Сумского района.

Там отметили, что на месте работают все необходимые службы. Предварительно, погибших нет.

Сейчас проводятся ликвидационные действия после нанесенного ракетного удара по объектам инфраструктуры города Конотоп. Сейчас пострадала сеть теплоснабжения. Коммунальные службы работают. Уверены, что до конца дня они будут восстановлены,

– заявил Владимир Артюх в эфире телемарафона.

Журналисты отметили, что уже в течение определенно времени враг наносит систематические удары по Сумщине. Они поинтересовались у председателя Сумской ОВА, отселяют ли они людей из особо пострадавших территорий.

По словам Артюха, больше всего страдает Большая Писаревка. Он отметил, что 13 марта было принято решение об эвакуации жителей из Великой Писаревки.

Он заметил, что сегодня наиболее угрожающая ситуация для Великописаревской общины, Середино-буцкой Шосткинского района, Юнаковской общины, Краснопольской общины, где, как он отметил, больше всего применения современного оружия.

Также во время общения с начальником Сумской ОВА подняли вопрос о принудительной эвакуации.

Есть 3 общины, которые включены в территории, где возможны активные боевые действия. По ним уже принято решение на совете обороны, однако оно должно быть утверждено на уровне правительства. Такие предложения они уже подали и сейчас готовимся к выполнению этого решения,

– сообщил Владимир Артюх.

Удар российских войск по Конотопу: коротко