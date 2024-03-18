Масштабный террор в приграничной полосе с использованием КАБов – это метод запугивания, к которому Россия будет прибегать еще не один раз. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, почему оккупационная армия увеличила удары по Сумской области.

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Сможет ли враг оккупировать Сумскую область

Россияне катализировали использование корректируемых авиационных бомб и сравнивают с землей села в приграничной полосе Сумской области. К слову, 18 марта россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Конотопа.

Вопрос, как дальше будет действовать Владимир Путин. Россия может разве что кошмарить приграничные села, но вряд ли врагу удастся захватить Сумскую область из-за нехватки соответствующего ресурса,

– сказал Коваленко.

Он отметил, что сейчас путинский режим не способен даже в приграничной полосе со стороны России остановить рейды Российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона.

Однако вполне возможно, что после выборов и инаугурации на России может начаться всеобщая мобилизация. Сейчас потребность в человеческом ресурсе агрессора – примерно до полумиллиона личного состава.

Кремлю нужна мобилизация, чтобы усилить свою группировку оккупационных войск в зоне боевых действий и активизации наступательных действий в направлении Часового Яра и Купянска, которые приоритетны для российских захватчиков,

– отметил военно-политический обозреватель.

С другой стороны, им не хватит этого ресурса для того, чтобы сформировать новые армейские корпуса, полностью его штатно укомплектовать и открыть второй фронт.

"России не хватит ресурса для повторного наступления на Киев или Харьков с территории Белгородской области, или захвата Сум и Сумской области. Хотя они максимально пытаются этим террористическими действиями оказывать морально психологическое давление на местное население", – добавил Коваленко.

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