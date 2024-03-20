Как Россия может защитить свои НПЗ: возможны несколько методов

Украина продолжает бить по российским предприятиям, которые занимаются переработкой нефти. Из-за значительных убытков Россия ищет способы как уменьшить последствия этих атак.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил 24 Каналу, что 12 – 14% российской мощности в нефтяной отрасли выведены из строя. Это хороший показатель, но цели еще есть.

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Какие у России есть варианты

Иван Ступак озвучил два варианта, которые Россия может применить одновременно, чтобы улучшить свое положение в нефтеперерабатывающей отрасли.

Первый вариант – они не будут перерабатывать нефть в РФ, а отправлять на экспорт в Китай, Индию – куда угодно, чтобы только продолжить поток средств.

Нефтью не заправить машину или танк – нужен бензин, дизельное топливо, керосин,

– объяснил Ступак.

Второй вариант – Россия может привлечь мощности белорусской нефтеперерабатывающей отрасли. Ступак отметил, что Беларусь не покроет весь спрос России, но для центральных частей страны этого будет достаточно. Другие регионы страны для российской власти не являются важными, поэтому о них беспокоиться никто не будет.

Будет акцент на центральные регионы – там, где есть власть: Московская, Ленинградская области, что-то вокруг, не более,

– отметил Иван Ступак.

Украине стоит предусмотреть и такое развитие событий, хотя Беларусь, вроде бы, и не является стороной в этой войне.

ПВО России не защитит все

Если будут защищены нефтеперерабатывающие заводы, то другие объекты будут уязвимыми. В России нет так много установок противовоздушной обороны.

По мнению Ступака, неприкрытыми могут оказаться военные части, объекты критической инфраструктуры, аэродромы. Украинские разведчики будут бить уже не по НПЗ – их целью станет оружие.

Объектов, в которые можно попасть – много, но комплексов, которые могут защитить – мало. Придется балансировать: кто-то будет защищен, а кто-то нет,

– объяснил Иван Ступак.

Задачи украинских беспилотников

Достижимость украинских беспилотников до территории РФ сейчас достигает 900 – 1000 километров. Основная задача наших Воздушных сил – выяснить, куда можно бить прямо сейчас. Причиной такой оперативности, объяснил Ступак, является то, что россияне очень быстро меняют местонахождение своей противовоздушной обороны.

Стоит понимать, что у россиян есть возможность сбивать, потому что не все наши беспилотники долетают. Однако, прилеты есть. Мы видим отчеты об очередном взрыве на каком-то важном объекте,

– сказал Иван Ступак.

Ситуация с российскими НПЗ: коротко