Зеленський вперше в історії дипвідносин спілкувався з президентами 9 країн Африки, – МЗС

Українські дипломати торік займалися просуванням національних інтересів України в країнах Африки. Президент Володимир Зеленським мав 18 розмов з лідерами африканських країн.

Про це розповіли у Міністерстві закордонних справ України. Вони зазначили, що на Африканському континенті, де живуть 1,5 мільярда осіб, є стійка динаміка економічного зростання.

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"Українська присутність в африканському регіоні має свою історію становлення. Раніше у фокусі дипломатичної діяльності були політичні та торговельно-економічні контакти з країнами Північної Африки, тепер настав час для перезавантаження відносин з усім континентом", – розповіли у відомстві.

Налагодження контактів

У МЗС зазначили, що Україна затвердила у січні 2022 року Стратегію розвитку відносин з державами Африки. До 24 лютого дипломати готувалися до тіснішої взаємодії.

З лютого 2022 року відбулися 18 розмов Президента України з африканськими лідерами, 9 з яких – вперше в історії двосторонніх відносин (Гана, Гвінея-Бісау, ДРК, Замбія, Кот-д'Івуар, Малаві, Мозамбік, Нігер, Ботсвана), – повідомили у відомстві.

Крім цього, до України у жовтні приїхав президент Гвінеї-Бісау та чинний голова Економічного товариства країн Західної Африки Умаро Ембало. Цей візит лідера держави Підсахарської Африки був першим з 2004 року.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба мав 35 телефонних розмов та зустрічей з африканськими колегами. Він у жовтні 2022 року вперше в історії української дипломатії африканське вирушив у турне до Сенегалу, Кот-д'Івуарду, Гани та Кенії.

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Україна допомагає Африці

У МЗС розповіли, що Україна надає гуманітарну допомогу країнам Африки, які страждають від голоду. Крім цього, діє гуманітарна ініціатива Зеленського Grain from Ukraine. Як наголосили у відомстві, Україна засвідчила статус надійного гаранта продовольчої безпеки.

"Україні потрібна подальша консолідація і нарощування міжнародної підтримки у протидії російській агресії, задля реалізації Формули миру, налагодження і підтримки стійких економічних зв'язків з країнами Глобального Півдня", – написали у МЗС.

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