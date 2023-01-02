Зеленський вперше в історії дипвідносин спілкувався з президентами 9 країн Африки, – МЗС
Джерело:МЗС
Українські дипломати торік займалися просуванням національних інтересів України в країнах Африки. Президент Володимир Зеленським мав 18 розмов з лідерами африканських країн.
Про це розповіли у Міністерстві закордонних справ України. Вони зазначили, що на Африканському континенті, де живуть 1,5 мільярда осіб, є стійка динаміка економічного зростання.
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"Українська присутність в африканському регіоні має свою історію становлення. Раніше у фокусі дипломатичної діяльності були політичні та торговельно-економічні контакти з країнами Північної Африки, тепер настав час для перезавантаження відносин з усім континентом", – розповіли у відомстві.
Налагодження контактів
У МЗС зазначили, що Україна затвердила у січні 2022 року Стратегію розвитку відносин з державами Африки. До 24 лютого дипломати готувалися до тіснішої взаємодії.
З лютого 2022 року відбулися 18 розмов Президента України з африканськими лідерами, 9 з яких – вперше в історії двосторонніх відносин (Гана, Гвінея-Бісау, ДРК, Замбія, Кот-д'Івуар, Малаві, Мозамбік, Нігер, Ботсвана), – повідомили у відомстві.
Крім цього, до України у жовтні приїхав президент Гвінеї-Бісау та чинний голова Економічного товариства країн Західної Африки Умаро Ембало. Цей візит лідера держави Підсахарської Африки був першим з 2004 року.
Очільник МЗС Дмитро Кулеба мав 35 телефонних розмов та зустрічей з африканськими колегами. Він у жовтні 2022 року вперше в історії української дипломатії африканське вирушив у турне до Сенегалу, Кот-д'Івуарду, Гани та Кенії.
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Україна допомагає Африці
У МЗС розповіли, що Україна надає гуманітарну допомогу країнам Африки, які страждають від голоду. Крім цього, діє гуманітарна ініціатива Зеленського Grain from Ukraine. Як наголосили у відомстві, Україна засвідчила статус надійного гаранта продовольчої безпеки.
"Україні потрібна подальша консолідація і нарощування міжнародної підтримки у протидії російській агресії, задля реалізації Формули миру, налагодження і підтримки стійких економічних зв'язків з країнами Глобального Півдня", – написали у МЗС.
Плани української дипломатії щодо Африки: коротко
- МЗС прагне розширити дипломатичну присутність в Африці, щоб мати змогу безперебійно та ефективно взаємодіяти з африканськими столицями. Відтак, запланували відкриття низки нових посольств.
- Також у 2023 році Україна планує здійснити заходи зі збільшення обсягів українського експорту товарів і послуг.
- Крім цього, МЗС України сприятиме здійсненню спільних українсько-африканських проєктів, які стосуватимуться торгівлі та економіки, інвестиційного, науково-технічного співробітництва та виробничої кооперації.