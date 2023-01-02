Зеленский впервые в истории дипотношений общался с президентами 9 стран Африки, – МИД

Украинские дипломаты в прошлом году занимались продвижением национальных интересов Украины в странах Африки. У Президента Владимира Зеленского было 18 разговоров с лидерами африканских стран.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Они отметили, что на Африканском континенте, где живут 1,5 миллиарда человек, есть устойчивая динамика экономического роста.

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"Украинское присутствие в африканском регионе имеет свою историю становления. Ранее в фокусе дипломатической деятельности были политические и торгово-экономические контакты со странами Северной Африки, теперь пора перезагрузить отношения со всем континентом", – рассказали в ведомстве.

Настройка контактов

В МИДе отметили, что Украина утвердила в январе 2022 года Стратегию развития отношений с государствами Африки. Перед 24 февраля дипломаты готовились к более тесному взаимодействию.

С февраля 2022 года состоялись 18 разговоров Президента Украины с африканскими лидерами, 9 из которых – впервые в истории двусторонних отношений (Гана, Гвинея-Бисау, ДРК, Замбия, Кот-д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Нигер, Ботсвана), – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Украину в октябре приехал президент Гвинеи-Бисау и действующий глава Экономического общества стран Западной Африки Умаро Эмбало. Этот визит лидера государства Подсахарской Африки был первым с 2004 года.

Глава МИД Дмитрий Кулеба имел 35 телефонных разговоров и встреч с африканскими коллегами. Он в октябре 2022 года впервые в истории украинской дипломатии африканское отправился в турне в Сенегал, Кот-д'Ивуард, Гану и Кению.

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Украина помогает Африке

В МИД рассказали, что Украина оказывает гуманитарную помощь странам Африки, страдающим голодом. Кроме того, действует гуманитарная инициатива Зеленского Grain from Ukraine. Как отметили в ведомстве, Украина показала статус надежного гаранта продовольственной безопасности.

"Украине нужна дальнейшая консолидация и наращивание международной поддержки в противодействии российской агрессии для реализации Формулы мира, налаживания и поддержки устойчивых экономических связей со странами Глобального Юга", – написали в МИД.

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