Зеленский впервые в истории дипотношений общался с президентами 9 стран Африки, – МИД
Источник:МИД
Украинские дипломаты в прошлом году занимались продвижением национальных интересов Украины в странах Африки. У Президента Владимира Зеленского было 18 разговоров с лидерами африканских стран.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Они отметили, что на Африканском континенте, где живут 1,5 миллиарда человек, есть устойчивая динамика экономического роста.
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"Украинское присутствие в африканском регионе имеет свою историю становления. Ранее в фокусе дипломатической деятельности были политические и торгово-экономические контакты со странами Северной Африки, теперь пора перезагрузить отношения со всем континентом", – рассказали в ведомстве.
Настройка контактов
В МИДе отметили, что Украина утвердила в январе 2022 года Стратегию развития отношений с государствами Африки. Перед 24 февраля дипломаты готовились к более тесному взаимодействию.
С февраля 2022 года состоялись 18 разговоров Президента Украины с африканскими лидерами, 9 из которых – впервые в истории двусторонних отношений (Гана, Гвинея-Бисау, ДРК, Замбия, Кот-д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Нигер, Ботсвана), – сообщили в ведомстве.
Кроме того, в Украину в октябре приехал президент Гвинеи-Бисау и действующий глава Экономического общества стран Западной Африки Умаро Эмбало. Этот визит лидера государства Подсахарской Африки был первым с 2004 года.
Глава МИД Дмитрий Кулеба имел 35 телефонных разговоров и встреч с африканскими коллегами. Он в октябре 2022 года впервые в истории украинской дипломатии африканское отправился в турне в Сенегал, Кот-д'Ивуард, Гану и Кению.
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Украина помогает Африке
В МИД рассказали, что Украина оказывает гуманитарную помощь странам Африки, страдающим голодом. Кроме того, действует гуманитарная инициатива Зеленского Grain from Ukraine. Как отметили в ведомстве, Украина показала статус надежного гаранта продовольственной безопасности.
"Украине нужна дальнейшая консолидация и наращивание международной поддержки в противодействии российской агрессии для реализации Формулы мира, налаживания и поддержки устойчивых экономических связей со странами Глобального Юга", – написали в МИД.
Планы украинской дипломатии по Африке: коротко
- МИД стремится расширить дипломатическое присутствие в Африке, чтобы бесперебойно и эффективно взаимодействовать с африканскими столицами. Следовательно, запланировали открытие ряда новых посольств.
- Также в 2023 году Украина планирует принять меры по увеличению объемов украинского экспорта товаров и услуг.
- Кроме того, МИД Украины будет способствовать осуществлению совместных украинско-африканских проектов, касающихся торговли и экономики, инвестиционного, научно-технического сотрудничества и производственной кооперации.