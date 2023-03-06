Запускати процеси треба вже: як Україні захиститись після виходу на кордони 1991 року

Вихід наших захисників на кордони 1991 року не означає завершення війни. Україна має розглядати варіанти, як надалі захистити себе та вже починати працювати над цим.

Так, якщо російський диктатор Владімір Путін залишиться при владі, то плануватиме реванш. Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Як Україні захистити себе після виходу на кордони 1991 року

Сьогодні вже є перші цікаві кроки як Україні захистити себе. Вони вже озвучені та стосуються виробництва озброєння на території нашої держави.

Зокрема, британські компанії з виробництва озброєння були в Києві та обговорювати можливість виготовлення зброї в Україні. Крім того, таку можливість розглядає турецька компанія Baykar з виробництва безпілотників Bayraktar. А також німецький збройний концерн Rheinmetall думає над будівництвом танкового заводу.

Зрозуміло, що це не буде у квітні – травні цього року. Можливо це буде через рік, але процеси треба запускати,

– зауважив ексспівробітник СБУ.

Річ у тім, що для цього треба багато часу на організацію різних моментів. А вже коли війна закінчиться, то через певний час розпочати ці виробництва.

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Утім, на думку ексспівробітника СБУ, будувати такі потужності необхідно в горах або під землею, оскільки так вони будуть захищені від потенційних ударів Росії. Сучасні системи ППО можуть захистити їх, але ще залишається ризик російських диверсантів.

"Ми вже повинні це закладати й наступного дня після завершення війни давати зелене світло і будувати", – підкресли Ступак.

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