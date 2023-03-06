Запускать процессы нужно уже: как Украине защититься после выхода на границы 1991 года

Выход наших защитников на границы 1991 года не означает завершения войны. Украина должна рассматривать варианты, как в дальнейшем защитить себя и начинать работать над этим.

Так, если российский диктатор Владимир Путин останется у власти, то будет планировать реванш. Такое мнение 24 Каналу выразил экс-сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Как Украине защитить себя после выхода на границы 1991 года

Сегодня уже есть первые интересные шаги, как Украине защитить себя. Они уже озвучены и касаются производства вооружения на территории нашего государства.

В частности, британские компании по производству вооружения были в Киеве и обсуждали возможность изготовления оружия в Украине. Кроме того, такую возможность рассматривает турецкая компания Baykar по производству беспилотников Bayraktar. А также немецкий вооруженный концерн Rheinmetall думает о строительстве танкового завода.

Понятно, что это не будет в апреле – мае этого года. Возможно это будет через год, но процессы нужно запускать,

– заметил экс-сотрудник СБУ.

Дело в том, что для этого необходимо много времени на организацию разных моментов. А когда война закончится, то через некоторое время начать эти производства.

Ступак рассказал, как Украине в дальнейшем защитить себя: смотрите видео

Впрочем, по мнению экс-сотрудника СБУ, строить такие мощности необходимо в горах или под землей, поскольку так они будут защищены от потенциальных ударов России. Современные системы ПВО могут защитить их, но остается еще риск российских диверсантов.

"Мы уже должны это закладывать и на следующий день после завершения войны давать зеленый свет и строить", – подчеркнул Ступак.

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