Запускать процессы нужно уже: как Украине защититься после выхода на границы 1991 года
Выход наших защитников на границы 1991 года не означает завершения войны. Украина должна рассматривать варианты, как в дальнейшем защитить себя и начинать работать над этим.
Так, если российский диктатор Владимир Путин останется у власти, то будет планировать реванш. Такое мнение 24 Каналу выразил экс-сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
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Как Украине защитить себя после выхода на границы 1991 года
Сегодня уже есть первые интересные шаги, как Украине защитить себя. Они уже озвучены и касаются производства вооружения на территории нашего государства.
В частности, британские компании по производству вооружения были в Киеве и обсуждали возможность изготовления оружия в Украине. Кроме того, такую возможность рассматривает турецкая компания Baykar по производству беспилотников Bayraktar. А также немецкий вооруженный концерн Rheinmetall думает о строительстве танкового завода.
Понятно, что это не будет в апреле – мае этого года. Возможно это будет через год, но процессы нужно запускать,
– заметил экс-сотрудник СБУ.
Дело в том, что для этого необходимо много времени на организацию разных моментов. А когда война закончится, то через некоторое время начать эти производства.
Ступак рассказал, как Украине в дальнейшем защитить себя: смотрите видео
Впрочем, по мнению экс-сотрудника СБУ, строить такие мощности необходимо в горах или под землей, поскольку так они будут защищены от потенциальных ударов России. Современные системы ПВО могут защитить их, но остается еще риск российских диверсантов.
"Мы уже должны это закладывать и на следующий день после завершения войны давать зеленый свет и строить", – подчеркнул Ступак.
Строительство заводов по производству оружия в Украине: что известно
- Немецкий производитель танков Rheinmetall находится в процессе переговоров с украинским правительством касательно строительства танкового завода в Украине.
- Руководитель компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что приблизительная стоимость строительства завода составит 200 миллионов евро. В то же время, его ежегодная производительность может достигать до 400 основных боевых танков типа Panther.
- Армин Паппергер назвал переговоры с правительством перспективными. Кроме того, он уверен, что танковый завод можно оградить от российских обстрелов системами ПВО.
- Заметим, что Panther – это концепт нового танка, разработанный на основе танка Leopard 2 и самый удобный для стран, которые уже имеют на вооружении танки Leopard. Он был представлен концерном Rheinmetall летом 2022 года.