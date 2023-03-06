Так, якщо російський диктатор Владімір Путін залишиться при владі, то плануватиме реванш. Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Як Україні захистити себе після виходу на кордони 1991 року

Сьогодні вже є перші цікаві кроки як Україні захистити себе. Вони вже озвучені та стосуються виробництва озброєння на території нашої держави.

Зокрема, британські компанії з виробництва озброєння були в Києві та обговорювати можливість виготовлення зброї в Україні. Крім того, таку можливість розглядає турецька компанія Baykar з виробництва безпілотників Bayraktar. А також німецький збройний концерн Rheinmetall думає над будівництвом танкового заводу.

Зрозуміло, що це не буде у квітні – травні цього року. Можливо це буде через рік, але процеси треба запускати,

– зауважив ексспівробітник СБУ.

Річ у тім, що для цього треба багато часу на організацію різних моментів. А вже коли війна закінчиться, то через певний час розпочати ці виробництва.

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Утім, на думку ексспівробітника СБУ, будувати такі потужності необхідно в горах або під землею, оскільки так вони будуть захищені від потенційних ударів Росії. Сучасні системи ППО можуть захистити їх, але ще залишається ризик російських диверсантів.

"Ми вже повинні це закладати й наступного дня після завершення війни давати зелене світло і будувати", – підкресли Ступак.

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