Так, якщо російський диктатор Владімір Путін залишиться при владі, то плануватиме реванш. Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
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Як Україні захистити себе після виходу на кордони 1991 року
Сьогодні вже є перші цікаві кроки як Україні захистити себе. Вони вже озвучені та стосуються виробництва озброєння на території нашої держави.
Зокрема, британські компанії з виробництва озброєння були в Києві та обговорювати можливість виготовлення зброї в Україні. Крім того, таку можливість розглядає турецька компанія Baykar з виробництва безпілотників Bayraktar. А також німецький збройний концерн Rheinmetall думає над будівництвом танкового заводу.
Зрозуміло, що це не буде у квітні – травні цього року. Можливо це буде через рік, але процеси треба запускати,
– зауважив ексспівробітник СБУ.
Річ у тім, що для цього треба багато часу на організацію різних моментів. А вже коли війна закінчиться, то через певний час розпочати ці виробництва.
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Утім, на думку ексспівробітника СБУ, будувати такі потужності необхідно в горах або під землею, оскільки так вони будуть захищені від потенційних ударів Росії. Сучасні системи ППО можуть захистити їх, але ще залишається ризик російських диверсантів.
"Ми вже повинні це закладати й наступного дня після завершення війни давати зелене світло і будувати", – підкресли Ступак.
Будівництво заводів з виробництва зброї в Україні: що відомо
- Німецький виробник танків Rheinmetall перебуває у процесі переговорів з українським урядом щодо будівництва танкового заводу в Україні.
- Керівник компанії Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що приблизна вартість будівництва заводу складатиме 200 мільйонів євро. Водночас його щорічна продуктивність може досягати до 400 основних бойових танків типу Panther.
- Армін Паппергер назвав переговори з урядом України перспективними. Крім того, він впевнений, що танковий завод можна захистити від російських обстрілів системами ППО.
- Зауважимо, що Panther – це концепт нового танка, розроблений на основі танка Leopard 2 і є найзручнішим для країн, які вже мають на озброєнні танки Leopard. Він був представлений концерном Rheinmetall влітку 2022 року.