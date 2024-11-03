Росіяни дивляться в небо: як українські пілоти й механіки БпЛА тримають Харківський напрямок
Серед військових, які тримають Харківський напрямок, зокрема бійці 154 ОМБр. Це пілоти та механіки БпЛА. Вчитися новому їм доводиться щодня, адже ворог усучаснюється.
Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко наголосила, що військовослужбовці, які керують безпілотниками та ремонтують їх, мають великий обсяг завдань: здійснюють розвідку; проводять бої; прикриття певних операцій, які виконують інші підрозділи.
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Через роботу українських БпЛА окупанти відчувають небезпеку
Бійці лагодять дрони в пересувних майстернях. Іноді те, що здається неможливо відремонтувати, їм вдається, бо навчилися знаходити для цього способи.
Вони з різних областей України. Дехто з них розповів, що ще до мобілізації зрозумів, що піде воювати, тому проходив курси з вивчення та запуску БпЛА, а хтось навпаки, вже після мобілізації пройшов відповідне навчання,
– розповіла Черненко.
Начальник штабу підрозділу 154 ОМБр, військовий з позивним "Лексус" зауважив, що як тільки він з побратимами став на захист України на певній ділянці на Харківському напрямку, то противник почав значно нервувати та оглядатися навкруги, боячись українських дронів.
Окупанти почали дивитися в небо, бо вже не почувають себе в безпеці. Переважно вони не мають великого бойового досвіду, є багато строковиків, але останнім часом в них ротації. В наш район прибувають російські війська, які вже були на війні, підтягують техніку. Наша розвідка про це знає і доповідає, а ми вживаємо заходів,
– поділився військовослужбовець з позивним "Лексус".
Оператори БпЛА потребують засобів для ремонту дронів
Нині фронт, як зазначив начальник 1-ї виїзної майстерні батальйону 154 ОМБр, військовий з позивним "Пітон", диктує свої правила, росіяни активно розвиваються щодо виготовлення безпілотників, однак і ЗСУ намагаються не гальмувати щодо цього.
Треба підлаштовуватись під умови, в яких ми працюємо, а для цього потрібні відповідні засоби. Кожен день від наших БпЛА гинуть і страждають позиції окупантів,
– зазначив військовослужбовець з позивним "Пітон".
Пілоти БпЛА мають бути непомітними, швидкими, орієнтуватися на місцевості. Бійці 154 ОМБр розповіли, що в їхнього підрозділу вже є певні успіхи. Однак є проблема у тому, що для того, аби далі масштабуватись, військовим потрібні автівки, комплектуючі, дрони, батарейки, засоби комунікації.
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