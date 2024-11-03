Россияне смотрят в небо: как украинские пилоты и механики БпЛА держат Харьковское направление

Среди военных, которые держат Харьковское направление, в частности бойцы 154 ОМБр. Это пилоты и механики БпЛА. Учиться новому им приходится ежедневно, ведь враг осовременивается.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко отметила, что военнослужащие, которые управляют беспилотниками и ремонтируют их, имеют большой объем задач: осуществляют разведку; проводят бои; прикрытие определенных операций, которые выполняют другие подразделения.

Смотрите также Для них это станет настоящим шоком: новобранцы из КНДР столкнутся с украинскими дронами

Из-за работы украинских БпЛА оккупанты ощущают опасность

Бойцы чинят дроны в передвижных мастерских. Иногда то, что кажется невозможно отремонтировать, им удается, потому что научились находить для этого способы.

Они из разных областей Украины. Некоторые из них рассказали, что еще до мобилизации поняли, что пойдут воевать, поэтому проходили курсы по изучению и запуску БпЛА, а кто-то наоборот, уже после мобилизации прошел соответствующее обучение,

– рассказала Черненко.

Начальник штаба подразделения 154 ОМБр, военный с позывным "Лексус" заметил, что как только он с собратьями стал на защиту Украины на определенном участке на Харьковском направлении, то противник начал значительно нервничать и оглядываться вокруг, боясь украинских дронов.

Оккупанты начали смотреть в небо, потому что уже не чувствуют себя в безопасности. Преимущественно они не имеют большого боевого опыта, есть много срочников, но в последнее время у них ротации. В наш район прибывают российские войска, которые уже были на войне, подтягивают технику. Наша разведка об этом знает и докладывает, а мы принимаем меры,

– поделился военнослужащий с позывным "Лексус".

Операторы БпЛА нуждаются в средствах для ремонта дронов

Сейчас фронт, как отметил начальник 1-й выездной мастерской батальона 154 ОМБр, военный с позывным "Питон", диктует свои правила, россияне активно развиваются по изготовлению беспилотников, однако и ВСУ стараются не тормозить по этому поводу.

Надо подстраиваться под условия, в которых мы работаем, а для этого нужны соответствующие средства. Каждый день от наших БпЛА погибают и страдают позиции оккупантов,

– отметил военнослужащий с позывным "Питон".

Пилоты БпЛА должны быть незаметными, быстрыми, ориентироваться на местности. Бойцы 154 ОМБр рассказали, что у их подразделения уже есть определенные успехи. Однако существует проблема в том, что для того, чтобы дальше масштабироваться, военным нужны машины, комплектующие, дроны, батарейки, средства коммуникации.

Приобщиться к сбору для приобретения оборудования для сборки FPV-дронов, а также их ремонта можно донатом на номер карты: 5375 4112 1855 4991.