Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко наголосила, що військовослужбовці, які керують безпілотниками та ремонтують їх, мають великий обсяг завдань: здійснюють розвідку; проводять бої; прикриття певних операцій, які виконують інші підрозділи.

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Через роботу українських БпЛА окупанти відчувають небезпеку

Бійці лагодять дрони в пересувних майстернях. Іноді те, що здається неможливо відремонтувати, їм вдається, бо навчилися знаходити для цього способи.

Вони з різних областей України. Дехто з них розповів, що ще до мобілізації зрозумів, що піде воювати, тому проходив курси з вивчення та запуску БпЛА, а хтось навпаки, вже після мобілізації пройшов відповідне навчання,

– розповіла Черненко.

Начальник штабу підрозділу 154 ОМБр, військовий з позивним "Лексус" зауважив, що як тільки він з побратимами став на захист України на певній ділянці на Харківському напрямку, то противник почав значно нервувати та оглядатися навкруги, боячись українських дронів.

Окупанти почали дивитися в небо, бо вже не почувають себе в безпеці. Переважно вони не мають великого бойового досвіду, є багато строковиків, але останнім часом в них ротації. В наш район прибувають російські війська, які вже були на війні, підтягують техніку. Наша розвідка про це знає і доповідає, а ми вживаємо заходів,

– поділився військовослужбовець з позивним "Лексус".

Оператори БпЛА потребують засобів для ремонту дронів

Нині фронт, як зазначив начальник 1-ї виїзної майстерні батальйону 154 ОМБр, військовий з позивним "Пітон", диктує свої правила, росіяни активно розвиваються щодо виготовлення безпілотників, однак і ЗСУ намагаються не гальмувати щодо цього.

Треба підлаштовуватись під умови, в яких ми працюємо, а для цього потрібні відповідні засоби. Кожен день від наших БпЛА гинуть і страждають позиції окупантів,

– зазначив військовослужбовець з позивним "Пітон".

Пілоти БпЛА мають бути непомітними, швидкими, орієнтуватися на місцевості. Бійці 154 ОМБр розповіли, що в їхнього підрозділу вже є певні успіхи. Однак є проблема у тому, що для того, аби далі масштабуватись, військовим потрібні автівки, комплектуючі, дрони, батарейки, засоби комунікації.

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