Поки рітейл-інвестори панікують, виводять гроші у фіат або просто спостерігають зі сторони, інституційні гравці діють. Фонди, корпорації, банки накопичують криптовалюти саме під час падіння ринку. Це видається нелогічним лише на перший погляд. Бо в той момент, коли натовп реагує на емоції, розумні гроші холоднокровно планують майбутні прибутки.

Про те, що бачать гіганти та що робити іншим – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Як мислять великі гравці?

Великі гравці – це фонди, банки, інституційні інвестори, які володіють аналітикою, ресурсами та стратегічним мисленням. Їх не лякає короткострокова волатильність, навпаки – вони її використовують.

У часи інфляційного тиску та нестабільної грошової політики США, криптовалюти стають для них цифровим золотом. Як каже легенда інвестування Рей Даліо: "15% портфеля варто тримати у біткоїні або золоті, щоб захистити себе від знецінення фіатних грошей".

Коли держборг США перевищує 36 трильйонів доларів і продовжує зростати, великі гравці бачать у цьому сигнал: настав час диверсифікувати активи та захистити капітал.

Одні з найкращих інвестиційних можливостей виникають під час паніки, коли біткоїн і криптоактиви продаються "зі знижкою". У такі моменти вони особливо цікаві для досвідчених інвесторів.

Поки роздрібні інвестори бояться і продають із втратами, великі гравці купують через OTC-угоди - позабіржові транзакції, що дозволяють збирати великі обсяги без впливу на ринкову ціну. Це дає змогу формувати позиції непомітно та вигідно.

Наприклад, у липні 2025 року Anchorage Digital придбала понад 10 000 біткоїнів на 1,19 мільярда доларів. Ця велика угода свідчить про стратегічне накопичення перед майбутнім зростанням.

Як великі гравці накопичують крипту?

Їхній підхід простий, але дієвий – Dollar Cost Averaging, або стратегія усереднення вартості. Інституції не чекають моменту, а купують поступово, розподіляючи покупки в часі. Це допомагає знизити ризики, зберегти емоційну стійкість і накопичити актив за розумною ціною.

Найвідоміший кейс – компанія MicroStrategy (тепер Strategy), яка з 2020 року обмінює долари на біткоїни. Станом на липень 2025 вона володіє 597 325 біткоїнами, купленими в середньому по 70 982 доларів. Завдяки зростанню ціни Strategy має понад 14 мільярдів доларів нереалізованого прибутку, а акції MSTR зросли на 39% цього року – це більше за приріст самого біткоїна (25%).

Це не поодинокий приклад. Станом на червень 2025 року понад 220 публічних компаній вже мають у резервах понад 592 000 біткоїнів. Хоча певна частка з них просто наслідує тренд, що не завжди є зваженим рішенням – якщо тільки це не продуманий PR-крок.

Чого варто навчитись новачкам?

По-перше, без паніки. Не давайте емоціям керувати вашими діями. Страхи, як FOMO, поспішні рішення – рідко приводять до успіху. Ринок завжди рухається хвилями: після падінь приходить зростання.

По-друге, дивіться, що роблять великі гравці. Поки більшість продає, фонди й банки скуповують крипту. Вони грають у довгу і не женуться за миттєвим прибутком.

. Поки більшість продає, фонди й банки скуповують крипту. Вони грають у довгу і не женуться за миттєвим прибутком. По-третє, інвестуйте з планом. Наприклад, до наступного халвінгу (орієнтовно раз на 4 роки), і робіть це поступово, за методом DCA.

Пам'ятай: великі гравці не намагаються вгадати момент. Вони будують позицію і чекають. У той час як дрібні гравці метушаться.

Погляд у майбутнє: хто виграє?

Криптовалюти більше не ніша для обраних. Коли такі гіганти, як BlackRock, запускають ETF, а уряди обговорюють цифрові валюти – це сигнал: ми входимо в нову фінансову епоху. Інституції вже зайшли на цей ринок, хоча для більшості ще страшно.

Масова адаптація триває, але виграють ті, хто діє, поки інші сумніваються. Один із дієвих підходів – стратегія DCA (поступових покупок). Проте важливо не просто інвестувати рівні суми в однакові дні, а гнучко реагувати на ринкові просадки, використовуючи корекції як можливість для входу.

Відповідаючи на питання про те, хто виграє, можна з упевненістю сказати: прибуток у крипті не з'являється випадково. Він приходить до тих, хто має чіткий план, контролює емоції, дотримується стратегії і проявляє дисципліну. Саме такі інвестори перемагають!